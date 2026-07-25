بوخارست في 25 يوليو/ وام/ أسقطت مقاتلة رومانية من طراز "إف-16"، طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد، حيث تمت عملية الاعتراض بنجاح في منطقة غير مأهولة بالسكان بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، ليعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال يومين فقط.

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان رسمي، اليوم، تفاصيل عملية الإسقاط، مشيرة إلى أن هذا التطور يأتي في أعقاب كشفها أمس الجمعة، عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى داخل مجالها الجوي، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شهر فبراير من عام 2022.

وتتشارك رومانيا، بصفتها دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحدود برية يمتد طولها لنحو 600 كيلومتر مع جارتها أوكرانيا، التي تتعرض لضربات روسية متكررة ومستمرة باستخدام الطائرات المسيرة.

-خلا-