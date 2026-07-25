"الرياضات الإلكترونية" تطلق كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2026

دبي في 25 يوليو / وام / انطلقت اليوم منافسات كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2026، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي بدبي، بمشاركة 17 نادياً وفريقاً، ضمن جهوده الرامية إلى تطوير منظومة كرة القدم الإلكترونية واكتشاف وصقل المواهب الوطنية.

وتشهد البطولة مشاركة 13 نادياً رياضياً، الوحدة، والوصل، والجزيرة، والعين، وخورفكان، والشارقة، وبني ياس، وعجمان، والبطائح، وكلباء، والفجيرة، والنصر، وشباب الأهلي، إلى جانب أربعة أندية وفرق متخصصة في الرياضات الإلكترونية، شاهين، وAXE Esports، وVoid Esports، وBaz Esports، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنامي حضور الرياضات الإلكترونية على مستوى الأندية والفرق المتخصصة في الدولة.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، مع إتاحة فرصة ثانية للاعبين عبر مسار الخاسرين، بما يعزز من مستوى التنافس ويمنح المشاركين فرصة مواصلة مشوارهم نحو اللقب بعد الخسارة الأولى.

وأكد اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن تنظيم البطولة يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تطوير المنافسات المحلية، وتعزيز الاحتراف، واكتشاف المواهب الوطنية، وإعدادها لتمثيل دولة الإمارات في البطولات الإقليمية والدولية.