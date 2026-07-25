العين في 25 يوليو / وام / واصل مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي تقديم حزمة متكاملة من الفعاليات ضمن برنامج "أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2026"، تجسيداً لرؤية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في بناء أجيال واعية ومبدعة ومعتزة بهويتها الوطنية.

وتتويجاً لهذه الجهود، كرّم المركز هيئة أبوظبي للتراث تقديراً لتعاونها المثمر في تقديم الورش التراثية وإسهامها الفاعل في نقل الموروث الإماراتي للأجيال الجديدة.

وشهدت الفعاليات تنوعاً معرفياً شمل الجانب الصحي، حيث قدم الدكتور أحمد الصوافي محاضرة حول التعامل الواعي مع تحديات الشيخوخة، بينما قدم الدكتور محمد الأحبابي محاضرة للتوعية بأعراض الاكتئاب ضمن برنامج "معك لصحة نفسية"، كما أسهم برنامج "ريشة وفنان" في تنمية القدرات الابتكارية للمشاركين عبر سلسلة من الورش الفنية المتخصصة.

ونفذ المركز، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، برنامجي "إرث زايد التراثي والحرفي" و"الحرف الإماراتية التراثية"، واللذين تضمنا ورشاً تطبيقية مكثفة في السنع، واليولة، وآداب المجالس، وصناعتي التلي والسدو، بهدف ترسيخ قيم الكرم وحسن الضيافة والمحافظة على الممارسات الإماراتية الأصيلة.

وعزز المركز الوعي البيئي من خلال برنامج "شما محمد للتثقيف البيئي"، ومشاركته في مبادرة "صيفنا أسعد 2026" بالتعاون مع مركز التواجد البلدي ومدرسة أكاديمية العين البريطانية، إلى جانب تنظيم ورشة "الزراعة المنزلية" بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لتشجيع الممارسات البيئية المستدامة واستثمار الإجازة الصيفية في إعداد جيل قادر على المشاركة المجتمعية الإيجابية.