دبي في 25 يوليو / وام / أبرم الاتحاد العربي للدراجات والجامعة الأمريكية في الإمارات مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة أكاديمية واستراتيجية بمقر الجامعة في دبي، تهدف إلى تطوير الكوادر الرياضية والإدارية في الوطن العربي.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتور ياسر عمر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وسعادة الأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق، رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات، بحضور الكادر الأكاديمي لبرنامجي الإدارة الرياضية والقانون الرياضي.

وتتصدر المنح الدراسية التي تصل إلى 50% أبرز مخرجات هذه الشراكة، حيث تتاح اعتباراً من عام 2027 للاعبين العرب الحائزين على ميداليات عربية أو قارية أو دولية، للالتحاق ببرنامجي ماجستير الإدارة الرياضية وماجستير القانون الرياضي، وتأتي هذه الخطوة بهدف الاستثمار في الكفاءات الرياضية العربية، وتأهيل أبطال رياضة الدراجات أكاديمياً، لإعدادهم لتولي أدوار قيادية في القطاع الرياضي بالتوازي مع إنجازاتهم الرياضية.

وتوفر الاتفاقية مزايا تعليمية إضافية لمنتسبي الاتحاد العربي للدراجات والاتحادات الوطنية العربية الأعضاء، تتضمن خصومات على برامج البكالوريوس والماجستير، إلى جانب تقديم خصم بنسبة 40% لمنتسبي الاتحاد للالتحاق ببرنامجي ماجستير الإدارة الرياضية والقانون الرياضي.

وتشمل مجالات التعاون المشترك بين الجانبين تنفيذ برامج تدريبية، وإجراء بحوث علمية متخصصة، وتبادل الخبرات، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وتوفير فرص للتدريب العملي، بما يسهم في الارتقاء بالقدرات المهنية والإدارية للعاملين في القطاع الرياضي.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تجسد أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الرياضية، وتنسجم مع استراتيجية الاتحاد العربي للدراجات الرامية إلى بناء شراكات نوعية تعد كوادر عربية مؤهلة وتعزز استدامة تطوير رياضة الدراجات في الوطن العربي، علماً بأن تطبيق المنح والخصومات يخضع للشروط والأحكام واللوائح المعتمدة لدى الجامعة الأمريكية في الإمارات.