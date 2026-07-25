تشوتشو -الصين في 25 يوليو/ وام/ تأهل منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد إلى نهائي بطولة آسيا الـ19، المقامة حالياً في الصين، بعدما تغلب على نظيره السعودي بنتيجة 31-30، في مباراة الدور نصف النهائي، التي أقيمت اليوم، بمدينة تشوتشو.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 16-15.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب الإمارات في تحويل النتيجة لصالحه، ليحسم المواجهة بفارق هدف واحد، ويبلغ المباراة النهائية المقررة يوم الاثنين، حيث يلتقي منتخب كوريا الجنوبية الذي تأهل بدوره بعد فوزه على منتخب البحرين بنتيجة 32-30.

وكان منتخبنا قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في يوليو 2027 بعد صعوده إلى الدور نصف النهائي.