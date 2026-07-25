كينشاسا في 25 يوليو/وام/ ارتفع عدد ⁠حالات ‌الإصابة ⁠المؤكدة ​بفيروس ⁠إيبولا في ⁠جمهورية الكونغو ⁠الديمقراطية ⁠إلى ​2973 ⁠حالة توفي منها 1309 حالات وذلك وفق بيان أصدرته وزارة الاتصال والإعلام الكونغولية اليوم (السبت).

كانت "منظمة الصحة العالمية" قد أعلنت، في مايو الماضي، أن تفشي الفيروس بالكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثّل حالة طوارئ ويشكّل خطرًا على دول أخرى، وقيّمت خطر انتشاره إقليميًا بأنه مرتفع.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في يونيو الماضي، خطة للتأهب والاستجابة لتفشي فيروس بونديبوغيو، إحدى سلالات إيبولا وهي الخطة التي أوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة أنها تتطّلب تمويلًا بقيمة 518 مليون دولار.

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