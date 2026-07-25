القاهرة في 25 يوليو/وام/ أعلنت مصر أن صادراتها من المنتجات البترولية تجاوزت 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل إجمالي صادرات عام 2025 بالكامل.

وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري في تصريحات له إن إنتاج البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، وارتفعت معدلات تشغيل معامل التكرير إلى نحو 80%، فيما بلغت قيمة صادرات وقود الطائرات والنافتا والشموع ومقطر التفريغ نحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026.

وأضاف أن برامج التطوير رفعت إنتاج مجمع البنزين بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد بنحو 45 ألف طن بنزين و40 ألف طن وقود طائرات شهريا، في حين تعمل شركة أنربك بأكثر من 110% من طاقتها التصميمية، وزادت شركة العامرية لتكرير البترول إنتاج بنزين 92 بنحو 10 إلى 15 ألف طن شهريا، مع استمرار تطوير معمل ميدور ومجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات وتمويلات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، شملت مشروع تطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول، الذي يعمل منذ نحو 75 عاما، مؤكدا أن السلامة والتشغيل الآمن يمثلان أولوية في جميع مواقع العمل.