"النزالات المرقمة" تعود إلى أبوظبي مع "يو إف سي 333" أكتوبر المقبل

أبوظبي في 25 يوليو/ وام/ أعلنت "يو إف سي"، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عودة نزالاتها المرقمة مع نزال "يو إف سي 333" الذي تستضيفه الاتحاد أرينا 24 أكتوبر المقبل.

وأكدت "يو إف سي" في بيان لها أن أسبوع أبوظبي للتحدي سيقدم 7 أيام حافلة بأبرز فنون القتال المختلطة في "الاتحاد أرينا" أكتوبر المقبل، إلى جانب تجارب جماهيرية استثنائية.

وكشفت عن طرح باقات تجربة كبار الشخصيات لنزال "يو إف سي 333" عبر "أون لوكيشن"، المزوّد الرسمي لتجارب كبار الشخصيات لدى "يو إف سي"، بتوفير مقاعد من الدرجة الممتازة، مع دخول خاص لمراسم الوزن، والمنطقة الحصرية، إلى جانب لقاءات مع نجوم "يو إف سي".

وأشارت إلى أنه مع استضافة أكثر من 20 حدثاً في أبوظبي منذ عام 2010، أصبحت "يو إف سي" عنواناً ثابتاً في الأجندة الرياضية للمنطقة، ما يسهم في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز وجهات استضافة أهم الفعاليات الرياضية في المنطقة، عبر نزالات استثنائية من أبرزها ليلة النزال من يو إف سي: ويتاكر ضد دي ريدر، بالإضافة إلى نزال يو إف سي 321، توم أسبينال وسيريل غان.