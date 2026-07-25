"أبوظبي للزراعة" تستعرض خدماتها ومشاريعها بمهرجان العين للرطب

العين في 25 يوليو/وام/ تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب بجناح يستعرض أبرز خدماتها ومشروعاتها الداعمة للقطاع الزراعي، وتعزيز استدامة الإنتاج النباتي والحيواني، وترسيخ منظومة الأمن الغذائي في الإمارة .

وقال سعادة مبارك علي المنصوري، مستشار المدير العام في الهيئة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن مشاركة الهيئة تأتي دعماً للدورة الأولى من المهرجان، وتعكس حرصها على تعريف المزارعين والزوار بالمبادرات والخدمات التي تقدمها لتطوير القطاع الزراعي، بما يواكب توجهات الإمارة نحو الزراعة المستدامة.

وأوضح أن الجناح يسلط الضوء على ثلاثة مشاريع وخدمات رئيسية تنفذها الهيئة، في مقدمتها مشروع مكافحة آفات النخيل، الذي يستهدف مكافحة خمس آفات رئيسية تؤثر في قطاع النخيل، من خلال برامج متخصصة تسهم في حماية النخلة والمحافظة على جودة الإنتاج واستدامة هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الهيئة تستعرض أيضا "مشروع عسل أبوظبي" الذي يعد من المبادرات الرائدة في تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، وأسهم في تعزيز جودة المنتج المحلي وحقق إنجازات دولية بارزة بحصوله على مراكز متقدمة في معارض ومسابقات عالمية أقيمت في فرنسا والمملكة المتحدة.

وأشار المنصوري إلى أن الجناح يبرز أيضاً منظومة الرقابة الجوية للتفتيش، التي تدعم أعمال الرقابة على المزارع والعزب في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وتسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش والمتابعة، إلى جانب التعريف بخدمات الإرشاد الزراعي والدعم الفني، والخدمات المقدمة لقطاعي الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية.

وأكد أن مشاركة الهيئة في المهرجان تنطلق من أهمية مدينة العين بوصفها مهد النهضة الزراعية في دولة الإمارات ومنطلق مسيرة التنمية الزراعية بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتاً إلى أن ما حققته الدولة اليوم من إنجازات في قطاعات النخيل، يجسد نجاح الرؤية التنموية التي أرست دعائمها القيادة الرشيدة.