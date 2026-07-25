دبي في 25 يوليو/وام/ حصلت ضحى البشر، لاعبة المنتخب الوطني للشراع الحديث، على شهادة مدربة فئة "وينج سيرف" المعتمدة من الجمعية البريطانية لليخوت لتصبح أول إماراتية تنال هذا الاعتماد، بما يؤهلها لتدريب هذه الفئة الحديثة في رياضة الشراع وفق أعلى المعايير الدولية.

جاء حصول ضحى البشرعلى الشهادة التدريبية على هامش مشاركتها في برنامج "مبادلة" لتطوير اللاعبات ضمن فئة "وينج فويل"، الذي أقيم في مدينة بورتسموث بإنجلترا.

وهنأ محمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، اللاعبة ضحى البشر بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يجسد استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الهادفة إلى إعداد وتأهيل لاعبي المنتخبات الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في تطوير رياضة الشراع الحديث في الدولة.

ووجه العبيدلي الشكر إلى وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، وشركة مبادلة، تقديراً لدعمها المتواصل لرياضة الشراع الحديث، وإسهامها في تمكين الكفاءات الوطنية وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من الإنجازات.