سيؤول في 26 يوليو /وام/ أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية سجلت فائضا في حساب السياحة للشهر الثالث على التوالي في مايو مدفوعة بارتفاع أعداد السياح الأجانب.

وحقق حساب السياحة للبلاد فائضا قدره 220.5 مليون دولار في مايو مقارنة بعجز قدره 820.2 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة السياحة الكورية.

وبهذا سجلت كوريا فائضا للشهر الثالث على التوالي منذ مارس الماضي عندما سجل الحساب فائضا قدره 263.8 مليون دولار، منهيا بذلك سلسلة من العجز استمرت 72 شهرا منذ مارس عام 2020.

ووصل إجمالي دخل السياحة 2.58 مليار دولار في مايو، ليتجاوز الإنفاق على السياحة البالغ 2.36 مليار دولار.

وبلغ متوسط الإنفاق لكل سائح أجنبي 1324 دولارا في كوريا الجنوبية بينما وصل متوسط الإنفاق لكل مسافر كوري 1007 دولارات في الخارج.

وأظهرت بيانات حكومية منفصلة أن 1.95 مليون سائح أجنبي زاروا كوريا الجنوبية في مايو بزيادة بنسبتها 19.4% عن العام السابق، في حين انخفض عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج بنسبة 2.1% إلى 2.34 مليون كوري خلال نفس الفترة.

وقال الأستاذ في قسم السياحة بجامعة هانيانغ بسيؤول كيم نام-جو، إن عدد السياح الأجانب ارتفع بشكل حاد في الأشهر الأخيرة مدفوعا بالشعبية المتزايدة لموجة الثقافة الكورية "هاليو" وضعف الوون الكوري، وفي نفس الوقت، أدت أسعار تذاكر الطيران المرتفعة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع رحلات الكوريين إلى الخارج.

-خلا-