عجمان في 26 يوليو /وام/ يشارك مجلس سيدات أعمال عجمان، التابع لغرفة عجمان، في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة" وبرنامج "صيف الإمارات"، من خلال تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات وورش العمل الهادفة إلى تمكين الناشئات في المجال الصناعي وريادة الأعمال وتعزيز مهاراتهن في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أهمية تكاتف الجهود لتعزيز جاهزية الناشئات بالمهارات والمعارف التي تؤهلهن لمواكبة متطلبات المستقبل وإعداد جيل قادر على صناعة الفرص مرتبط بهويته الوطنية.

وقالت إن مشاركة المجلس في البرنامجين تهدف إلى تنمية قدرات المشاركات وتعزيز ثقتهن بأنفسهن ودعم توجهاتهن نحو مجالات الصناعة والابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في بناء جيل مبدع وقادر على الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن المجلس حرص على تنويع برامجه التدريبية والتي شملت تنظيم ورشتين حول كيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب باقة من الورش المتخصصة ضمن برنامج التمكين الصناعي للناشئات، منها "ورشة بناء العلامة التجارية، وورشة من البذرة إلى المائدة، وورشة لوحة الأعمال ـ الموهبة والابتكار،وورشة الثقة والمهارات الريادية، وورشة لمسات سكرية، وورشة العطور".

وأكدت أن هذه المبادرات تشكل بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات، وتزويد المشاركين بالمعارف والخبرات النوعية، بما يسهم في إطلاق طاقاتهم الإبداعية وتعزيز روح المبادرة لديهم، وإعدادهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية.