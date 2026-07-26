بكين في 26 يوليو /وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي للرجبي، إقامة الجولة الأولى من سلسلة بطولة سباعيات آسيا "طيران الإمارات"، بالصين أواخر أغسطس المقبل، بمشاركة 24 منتخباً من النخبة مناصفة بين الرجال والسيدات.

وعقد قيس الظالعي، رئيس الاتحاد، سلسلة من الاجتماعات في العاصمة الصينية بكين، ضمن زيارة رسمية بدعوة من وانغ يون، رئيس الاتحاد الصيني، كما التقى تونغ ليكسين، نائب وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين الاتحادين الآسيوي والصيني، لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة والارتقاء بمستوى المنافسات، كما تضمنت الزيارة اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس إدارة الاتحاد الصيني، حضره وانغ يون، رئيس الاتحاد، وجين هونغوين، الأمين العام، وبنجامين فان رويين، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وتم خلاله استعراض آخر التحضيرات الخاصة باستضافة الجولة الأولى، والجوانب التنظيمية والفنية.

وأكد الظالعي أن الاتحاد الآسيوي يحرص على توسيع خارطة استضافة البطولات والفعاليات في أنحاء القارة.

وكشف أن الاتحاد الآسيوي منح الصين أولوية استضافة المعسكر الثاني لحكام النخبة، للمرة الأولى في شرق آسيا ضمن برنامج تطوير الحكام، بموجب اتفاقية الرعاية مع "طيران الإمارات"، موضحاً أن المعسكر الأول يقام سنوياً في دبي، بينما تستضيف إحدى المدينتين الصينيتين، شنغهاي أو قوانغتشو، المعسكر الثاني الشهر المقبل.

وأضاف أن الصين تستعد كذلك لاستضافة بطولة آسيا للسباعيات تحت 18 عاماً أكتوبر المقبل، إلى جانب الجولة الأولى من سلسلة سباعيات آسيا "طيران الإمارات" في أغسطس.