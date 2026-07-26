الكويت تدين وتستنكر بشدة تكرار هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر

الكويت في 26 يوليو /وام/ أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر وآخرها الهجوم على السفينة "NCC Masa" التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية.

وأكدت "الخارجية الكويتية" في بيان اليوم الأحد، تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية.

-خلا-