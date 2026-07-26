أبوظبي في 26 يوليو /وام/ يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في النسخة الأولى من مهرجان العين للرطب، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2026 في "الصاروج بارك" بمدينة العين، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، في إطار جهوده المستمرة لتمكين المشاريع الإماراتية وتعزيز نموها وتنافسيتها من خلال الفعاليات الاقتصادية والتراثية المتخصصة.

ويتيح جناح صندوق خليفة للمشاريع المشاركة في المهرجان فرصة عرض منتجاتها وخدماتها، والتواصل المباشر مع المستهلكين، وبناء علاقات وشراكات جديدة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالها واستكشاف فرص نمو جديدة.

ويضم جناح الصندوق 11 شركة إماراتية صغيرة ومتوسطة تمثل قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، ومنتجات التمور، والتقنيات الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والعسل والمنتجات الطبيعية، والحرف والصناعات الإبداعية، ومنتجات المنزل، وخدمات التصوير، بما يعكس تنوع المشاريع الإماراتية وقدرتها على تقديم منتجات وحلول مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق.

وقال سعادة خليفة سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تصريح لوكالة أنباء الامارات "وام"، إن مشاركة الصندوق في النسخة الأولى من مهرجان العين للرطب تجسد دوره في دعم وتمكين رواد الأعمال وتعزيز وصول المشاريع الإماراتية إلى الأسواق، مشيراً إلى أن جناح الصندوق يضم 11 مشروعاً في قطاعات متنوعة، يتميز العديد منها بالجمع بين التراث والابتكار، من خلال مشاريع توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأخرى متخصصة في تطوير وصناعة منتجات التمور.

وأضاف أن المهرجان يمثل منصة مهمة للمشاريع الوطنية لعرض منتجاتها والتفاعل المباشر مع الزوار، والتعرف إلى آرائهم، وبناء علاقات وشراكات مع مختلف الجهات، بما يسهم في دعم توسعها ونموها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.

وأعرب عن شكره للقائمين على المهرجان على حسن التنظيم، مؤكداً أن صندوق خليفة يؤمن بقدرات رواد الأعمال الإماراتيين، وأنهم يمثلون مستقبل الاقتصاد الوطني.

وتشمل قائمة المشاريع المشاركة "ثرايف" للقهوة المختصة والمنتجات المستوحاة من التمور، و"عين (تيار)" لحلول الزراعة الذكية وإنترنت الأشياء، و"نوفيلا آيس كريم" لإنتاج المثلجات عالية الجودة، و"النحّال الإماراتي" للعسل والمنتجات الطبيعية، و"باي الميث" للمشغولات اليدوية وتصميم أغطية الهواتف والحقائب المستوحاة من التراث، و"نوى للحلول الذكية" لحلول إدارة المزارع والري والتسميد الذكي، و"راشنز" لتجارة الحلويات التي تقدم منتجات التمور والحلويات الإماراتية، و"نُوى" لإنتاج التمور والحلويات برؤية تمزج التراث بالثقافة المعاصرة، و"فاصولا بوتيك" التي تقدم منتجات عصرية للمنزل والمائدة، و"أي بي كي فوتوغرافي" لخدمات التصوير، و"مستر كوفي" للقهوة العربية والمختصة.

ويستقبل جناح صندوق خليفة (رقم 8) زوار المهرجان للتعرف على منتجات وابتكارات المشاريع الإماراتية المشاركة، والالتقاء برواد الأعمال، والاطلاع على نماذج من المشاريع التي يدعمها الصندوق في قطاعات متنوعة، بما يعكس قدرة رواد الأعمال الإماراتيين على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تستند إلى الموارد المحلية والهوية الوطنية، وتواكب متطلبات الأسواق.