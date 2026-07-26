نادي الشارقة للفتيات يشارك في البطولة العربية الشطرنج بالقاهرة

الشارقة في 26 يوليو/وام/ يشارك نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بسبع لاعبات في البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين التي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في القاهرة خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة في واحدة من أكبر البطولات العربية للفئات السنية.

تترأس وفد النادي إيمان محمد عضو مجلس إدارة النادي ويضم اللاعبات عنود عيسى وعهود عيسى وحفصة عيسى والريم عيسى إلياس وبدرية محمد السويدي ونور راشد الغافري ومريم خالد النعيمي.

تأتي المشاركة ضمن برنامج النادي الهادف إلى تطوير مستويات اللاعبات ومنحهن فرص الاحتكاك الخارجي واكتساب الخبرات التنافسية خاصة بعد الحضور اللافت للاعبات النادي على منصات التتويج في البطولات المحلية خلال الموسم الحالي.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي أن المشاركة في البطولة العربية محطة مهمة في مسيرة إعداد اللاعبات لما توفره من فرصة للاحتكاك بنخبة المواهب العربية واكتساب المزيد من الخبرات في مختلف الفئات السنية.

وقالت :" نتطلع إلى أن تقدم لاعباتنا مستويات تعكس التطور الذي حققنه خلال الفترة الماضية وأن يستفدن من قوة المنافسة في البطولة العربية التي تمثل اختباراً مهماً لقدراتهن وفرصة لمواصلة صقل مهاراتهن الفنية والذهنية".

وأضافت :" نفخر بمشاركة سبع لاعبات يمثلن النادي والشطرنج الإماراتي في هذا المحفل العربي ولدينا ثقة بقدرتهن على المنافسة وتحقيق نتائج مشرفة وهدفنا يتجاوز المشاركة إلى بناء جيل من اللاعبات القادرات على الوصول إلى منصات التتويج وتمثيل دولة الإمارات بصورة متميزة في البطولات العربية والقارية والدولية".

وأشارت إلى أن النادي يواصل تنفيذ استراتيجيته في اكتشاف ورعاية المواهب وتوفير البرامج التدريبية والمشاركات التنافسية التي تسهم في تطوير مستويات اللاعبات متمنية لهن التوفيق وتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل النادي والشطرنج الإماراتي.





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