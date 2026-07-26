الإماراتية علياء عبدالسلام تشارك في مونديال زوارق الفورمولا 4 بإيطاليا

أبوظبي في 26 يوليو/ وام/ تشارك المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام فيروز سائقة فريق 2050 في منافسات كأس العالم لزوارق الفورمولا 4، لعام 2026، المقررة في إيطاليا خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس المقبل، وجائزة النرويج الكبرى في مدينة درامن من 21 إلى 23 من الشهر نفسه.

وتستعد "فيروز" لخوض المنافسات من خلال معسكر تدريبي بمنطقة سونجه بالنرويج من 25 يوليو الجاري حتى 6 أغسطس المقبل، قبل انطلاق مشاركاتها الدولية، ويتضمن تدريبات فنية وبدنية، وبرامج متخصصة لرفع مستوى التحكم بالزورق، وتحسين سرعة الاستجابة، والتعامل مع المنعطفات، وظروف السباقات المختلفة.

وقالت علياء عبدالسلام إن المعسكر محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، ويمنحها فرصة لتطوير قدراتها، والاستعداد بصورة أفضل للبطولات المقبلة، وتأكيد قدرة المرأة الإماراتية على المنافسة، والوصول إلى منصات الإنجاز العالمية.