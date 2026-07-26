مهرجان العين للرطب يستقبل بيومه الأول 1116 كيلو جراما من الرطب ويتوج الفائزين بـ "أكبر عذج"

العين، 26 في يوليو /وام/ استقبلت الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب في يومها الأول أمس (السبت)، 1116 كيلوجراماً من الرطب ضمن مسابقتي «نخبة العين للرطب» و«خرايف البيت»، قدمها 108 مشاركين في 468 مخرافة.

فيما استقبلت مسابقة المانجو "المحلي والمنوع" 115 كيلوجراماً من المانجو، قدمها 23 مشاركاً في 192 مخرافة.

وستعلن نتائج المسابقات الثلاث مساء اليوم على مسرح المهرجان الذي استقبل مشاركات مسابقات الخلاص، والتين الأحمر والأصفر، وأجمل مخرافة رطب، على أن تُعلن نتائجها مساء غد الاثنين.

كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت أمس الفائزين في مسابقة "أكبر عذج" التي خصصت لها 15 جائزة، منها 50 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و40 ألفاً للثاني و30 ألفاً للثالث.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث الفائزين في المسابقة التي أسفرت نتائجها عن فوز سعيد حموده خميس العرياني بالمركز الأول بوزن 104.800 كجم، فيما حلّت ميره علي مرشد المرر في المركز الثاني بوزن 94.100 كجم، وعبيد سعيد نصيب خميس المزروعي في المركز الثالث بوزن 90.000 كجم.

ويواصل «العين للرطب»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في «الصاروج بارك – العين» حتى 31 يوليو الجاري، استقبال زواره ببرنامج متنوع يشمل السوق التراثي، وسوق الرطب، وأركان الحرف التقليدية، وورش الأطفال، والعروض الأدائية، والبرامج التوعوية، في أجواء تجمع بين المعرفة والترفيه، وتسهم في صون الموروث الزراعي الإماراتي ونقله إلى الأجيال القادمة.