98.9 في المائة نسبة السلامة الغذائية في عجمان خلال النصف الأول

عجمان في 26 يوليو/وام/ أعلنت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، عن تحقيق نسبة 98.9% في العينات الغذائية المطابقة لاشتراطات وقوانين السلامة الغذائية خلال النصف الأول من العام 2026، مقارنةً بنسبة 98.8% خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وفقًا للإحصائيات الصادرة عنها في هذا الصدد ما يعكس كفاءة منظومة الرقابة الغذائية ونجاح الجهود المتواصلة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع، انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 والأهداف الاستراتيجية للدائرة.

وفي هذا الشأن أكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع أولوية أساسية في عمل الدائرة، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة تعكس فاعلية الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الدائرة للارتقاء بمستويات السلامة الغذائية وتعزيز ثقة المستهلكين بجودة المنتجات الغذائية المتداولة في الإمارة.

وأوضح الحوسني أن الدائرة تطبق منظومة متكاملة للرقابة الغذائية تشمل التفتيش الدوري على المنشآت الغذائية، وسحب العينات وإخضاعها للفحوصات المخبرية الدقيقة، للتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأغذية المتداولة.

وأضاف أن الدائرة تواصل تطوير إجراءات الرقابة من خلال توظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش والمتابعة، وتحليل البيانات الغذائية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة، بما يعزز الاستجابة الاستباقية لأي مخاطر محتملة.

وأرجع تحقيق هذه النسبة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز ثقافة السلامة الغذائية، من بينها تدريب وتأهيل مفتشي الرقابة الغذائية، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، إلى جانب إلزام المنشآت الغذائية بتوفير مسؤول سلامة غذاء مؤهل ومعتمد من الدائرة، وتطبيق أنظمة سلامة الغذاء المعتمدة.

ونوه إلى أن الدائرة تولي جانب التوعية أهمية كبيرة من خلال تنظيم الحملات والبرامج التثقيفية التي تستهدف العاملين في المنشآت الغذائية وأفراد المجتمع، بهدف نشر الممارسات الصحية السليمة وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بمعايير سلامة الغذاء.