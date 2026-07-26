"النقل والإنقاذ في شرطة دبي" تنفذ 4870 مهمة خلال النصف الأول

دبي في 26 يوليو/وام/ نفذت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، 4870 مهمة في النصف الأول من العام الجاري ضمن منظومة عمل مُتكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ، بما يعكس مستوى الجاهزية العالية والكفاءة المهنية للفرق الميدانية.

وأكد العميد خالد إبراهيم الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، أن ما تحققه الإدارة من إنجازات نوعية يأتي في إطار التوجيهات المستمرة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وضمن منظومة عمل مُتكاملة تدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، والارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم.

وأضاف أن الإدارة العامة للنقل والإنقاذ تحرص على تطوير قدراتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها الميدانية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية والتقنيات الحديثة، وتكامل الجهود مع مختلف الشركاء، بما يضمن تقديم خدمات استباقية وفعّالة تلبي احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وأوضح الحمادي، أن فرق البحث والإنقاذ نفذت وتعاملت مع 4870 مهمة في النصف الأول من العام الجاري، بينها التعامل مع 385 حادث سير، و1598 مهمة نقل مركبات، و4 مهمات إنقاذ لمركبات علقت في الرمال، و575 مهمة فتح أبواب مُغلقة في سيارات ومنازل ومصاعد، إلى جانب تنفيذ 72 مهمة لتأدية سيناريوهات تُحاكي حوادث متنوعة، و416 مهمة تأمين فعاليات، بالإضافة إلى مهام أخرى.

ونوه إلى أن هذا العدد من المهام في النصف الأول من العام الجاري، يعكس الجاهزية التامة لفرق البحث والإنقاذ، وقدرتها على التعامل مع مختلف البلاغات بكفاءة وسرعة، وبما يضمن سرعة الوصول إلى موقع الحادث وتقليل زمن الاستجابة، ويُسهم في الوقت ذاته في حماية الأرواح والممتلكات.