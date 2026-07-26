الشارقة في 26 يوليو/وام/ سجلت إدارة الكفالات ورعاية الأيتام في جمعية الشارقة الخيرية 5935 كفالة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري ليرتفع بذلك إجمالي عدد المكفولين المشمولين ببرامجها إلى64208 مكفولين ضمن برامج الكفالة التي تنفذها بعدد من الدول المستفيدة من مشاريعها الخارجية وفي إطار جهودها الرامية إلى توفير حياة كريمة للأيتام والفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد خالد الزري رئيس قسم الكفالات بالجمعية أن الزيادة المستمرة في أعداد الكفالات تعكس ثقة المحسنين في برامج الجمعية وإيمانهم بأهمية كفالة اليتيم باعتبارها من أعظم صور العطاء المستدام لما توفره من رعاية متواصلة للطفل.

وقال إن الجمعية تنظر إلى الكفالة باعتبارها برنامجاً تنموياً متكاملاً موضحا أن الجمعية تتابع أوضاع المكفولين بصورة دورية عبر مكاتبها الإقليمية في الدول المستفيدة للوقوف على احتياجاتهم وتطوير برامج الرعاية المقدمة لهم بما يحقق أكبر أثر ممكن في حياتهم.