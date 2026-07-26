أنكالاييف يفوز على غوسكوف بالضربة القاضية في ليلة النزال من "يو إف سي"

أبوظبي في 26 يوليو/وام /فاز بطل يو إف سي السابق لوزن خفيف الثقيل ماغوميد أنكالاييف على بوغدان غوسكوف بالضربة الفنية القاضية في الجولة الخامسة ضمن النزال الرئيسي الذي أقيم مساء أمس في الاتحاد أرينا، بحضور آلاف من مشجعي الرياضات القتالية لليلة النزال من يو إف سي: أنكالاييف ضد غوسكوف.

وشهدت الأمسية نزالات حماسية لفنون القتال المختلطة مع ختام فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، وقال أنكالاييف إنه يحرص دائماً على تقديم نزالات مثيرة للجماهير، وسيكون جاهزا لخوض نزالات أخرى في أبوظبي إذا توفرت له الفرصة أكتوبر المقبل.

وأسفر النزال الرئيسي المشترك، عن تفوق رمضان تيميروف في وزن الذبابة بالضربة القاضية في الجولة الأولى على ستيف إرسيغ، وأشار تيميروف إلى أنه لم يخض نزالاً منذ عام كامل، لكن هتافات الجماهير منحتنه طاقة هائلة.

وفي المواجهات الأخرى على بطاقة النزال، حافظ مقاتل وزن الخفيف ماغوميد "تشانكو" زاينوكوف على سجله الخالي من الهزائم بفوزه الكبير بقرار إجماعي على منافسه دميان تشيبيتسكي، الذي دخل النزال بدوره بسجل خالٍ من الهزائم، وذلك في أول ظهور له في يو إف سي.

وتابع مقاتل الوزن الثقيل فالتر ووكر سلسلته اللافتة من الانتصارات بالإخضاع محققاً الفوز بحركة "إحكام الربلة" النادرة على توماس بيترسن، ليسجّل بذلك فوزه الخامس على التوالي بالإخضاع في يو إف سي.

من جهة أخرى تعود مواجهات يو إف سي إلى أبوظبي 24 أكتوبر لتستضيف جزيرة ياس نزال "يو إف سي 333" في الاتحاد أرينا ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.