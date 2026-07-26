قائد شرطة رأس الخيمة يؤكد أهمية مبادرة السنع الإماراتي في الحفاظ على الهوية الوطنية

رأس الخيمة في 26 يوليو/وام/ أكد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أهمية مبادرة السنع الإماراتي التي يشارك بها عدد من ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في الحفاظ على الموروث الوطني والهوية الإماراتية بما تحمله من عادات وتقاليد وقيم نبيلة.

جاء ذلك خلال زيارته يرافقه العميد جمال أحمد الطير نائب القائد العام، مجالس مبادرة السنع الإماراتي التي وجّه بإطلاقها سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بهدف غرس القيم والعادات الإماراتية الأصيلة في نفوس الأبناء.

ودعا قائد عام شرطة رأس الخيمة الأبناء المستهدفين إلى الاستفادة القصوى من المواد التوعوية والتثقيفية المتنوعة التي تقدم في إطار هذه المبادرة التي شهدت تفاعلًا لافتًا من قِبل الطلبة، مما يعكس حرصهم على الإلمام بالموروث والقيم الوطنية والأخلاقية الإماراتية الأصيلة ونقلها إلى زملائهم.