أم القيوين في 26 يوليو / وام / نظّم مركز شباب فلج المعلا، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، ورشة صناعة الرسوم المتحركة "الأنيميشن"، ضمن فعاليات برنامج «صيف الإمارات 2026» الذي يقام تحت شعار «نحو جيل أكثر جاهزية»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنمية مهارات الشباب في مجالات صناعة المحتوى الرقمي، وتعزيز قدراتهم في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إبداعي يواكب متطلبات المستقبل.

قدم الورشة صانع المحتوى ومؤسس منصة «هيرات» صالح الكندي والذي استعرض أساسيات تصميم الشخصيات الكرتونية، وبناء المشاهد المتحركة، وآليات تحويل الأفكار إلى قصص بصرية، إلى جانب أبرز الأدوات والتطبيقات المستخدمة في إنتاج الرسوم المتحركة، بما يسهم في تطوير محتوى احترافي يلائم مختلف المنصات الرقمية.

وتطرق إلى تجربته في مجال صناعة المحتوى وأهمية "الأنيميشن" في تقديم الرسائل التعليمية والتوعوية والتسويقية بأساليب مبتكرة، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التصميم والإنتاج، بما يعزز جودة المحتوى ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع الصناعات الإبداعية.