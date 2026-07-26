سنغافورة في 26 يوليو/وام/ تسبب اجتياح إعصار نول إقليم جوانجدونج الصيني والمناطق المجاورة له في إلغاء أكثر من 20 رحلة جوية من وإلى سنغافورة وهونج كونج وبعض المدن الواقعة في جنوب الصين خلال نهاية هذا الأسبوع.

وشهد اليوم إلغاء 13 رحلة جوية تابعة لشركتي كاثاي باسيفيك والخطوط الجوية السنغافورية بين سنغافورة وهونج كونج، حسب موقع معلومات الرحلات الجوية التابعة لمطار شانجي في سنغافورة.

و ذكرت شركة كاثاي باسيفيك (شركة الطيران الوطنية في هونج كونج) أنه تم أمس إلغاء الرحلات الجوية المقرر وصولها إلى مطار هونج كونج الدولي ومغادرتها منه بين الساعة الواحدة و15 دقيقة صباحًا، والسادسة مساءً فيما أُلغيَت ثماني رحلات جوية بين شنتشن وسنغافورة، لشركات شنتشن إيرلاينز، وتشاينا ساوذرن إيرلاينز، والخطوط الجوية السنغافورية.