"أوقاف دبي" تمنح "الخط الساخن" في"الإمارات اليوم" "علامة دبي للوقف"

دبي في 26 يوليو /وام/منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة "علامة دبي للوقف" لـ"الخط الساخن" في صحيفة "الإمارات اليوم" تقديرا لدوره المجتمعي والإنساني في دعم المبادرات الخيرية ومساندة الأسر المتعففة والمرضى والغارمين على مستوى الدولة وإسهاماته الممتدة على مدار عقدين من الزمن والتي أثمرت عن تقديم مساعدات تجاوزت 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم استفاد منها 8473 شخصاً إلى جانب أربع مؤسسات عبر عشرات المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وسلم الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي علي المطوع "علامة دبي للوقف" إلى المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في دبي للإعلام سالم باليوحة المهيري بحضور رئيس وحدة الصحف ومركز الأخبار سعود الدربي ورئيس شعبة "الخط الساخن" في "الإمارات اليوم" أحمد النعيمي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

يأتي منح هذه العلامة في إطار تقدير المؤسسة للدور الذي تقوم به "الإمارات اليوم" من خلال "الخط الساخن" في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي وتعزيز ثقافة الوقف والعطاء المستدام وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الخيرية والإنسانية بما يسهم في تقديم حلول واقعية للحالات الإنسانية وتحويل العمل الإعلامي إلى منصة فاعلة لإحداث أثر مجتمعي ملموس.

وقال سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي إن منح "علامة دبي للوقف" لـ"الخط الساخن" في صحيفة "الإمارات اليوم" يأتي تقديراً لدوره الإنساني الرائد في خدمة المجتمع وما حققه على مدار سنوات من أثر ملموس في دعم المرضى والأسر المتعففة والغارمين من خلال مبادرات نوعية جسدت قيم التكافل والعطاء التي تقوم عليها دولة الإمارات.

وثمن المطوع الدور الإعلامي الذي تضطلع به مؤسسة دبي للإعلام بمختلف منصاتها المكتوبة والمرئية والرقمية في نشر ثقافة الوقف وتعزيز الوعي بقيم العطاء المستدام وإبراز المبادرات الإنسانية والوطنية .. مؤكدا أن الإعلام الوطني يمثل شريكاً استراتيجياً في ترسيخ المسؤولية المجتمعية وتحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته على الإسهام في المبادرات الخيرية والوقفية.

وأضاف أن "علامة دبي للوقف" تهدف إلى تكريم المؤسسات التي تجعل خدمة المجتمع والعمل الإنساني جزءاً أصيلاً من رسالتها المؤسسية وتشجيع مختلف الجهات على تبني مبادرات مستدامة تحقق أثراً مجتمعياً طويل الأمد بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والوقفي.

وأكد سالم باليوحة المهيري المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في دبي للإعلام أن منح "علامة دبي للوقف" لـ"الخط الساخن" في "الإمارات اليوم" يمثل تقديراً لمسيرة طويلة من العمل الإنساني والإعلامي المسؤول ويعكس المكانة التي أصبحت تحتلها الصحيفة في مجال خدمة المجتمع من خلال مبادراتها الإنسانية التي أسهمت في تغيير حياة آلاف الأسر والأفراد.

وقال إن هذا التكريم يجسد ثقة المؤسسات الوطنية بالدور الذي تؤديه دبي للإعلام ويؤكد أن الإعلام لم يعد يقتصر على نقل الأخبار وإنما أصبح شريكاً أساسياً في التنمية المجتمعية وصناعة المبادرات التي تلامس احتياجات الناس وتسهم في تحسين جودة حياتهم.

من جانبه أكد سعود الدربي رئيس وحدة الصحف ومركز الأخبار في دبي للإعلام أن حصول "الإمارات اليوم" على "علامة دبي للوقف" يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الصحيفة الحافل بالمبادرات المجتمعية ويؤكد أن الإعلام الوطني قادر على أن يكون شريكاً فاعلاً في العمل الإنساني وليس مجرد ناقل للأحداث.

وقال إن "الخط الساخن" نجح خلال السنوات الماضية في تبني أكثر من 30 مبادرة مجتمعية وإنسانية ساهمت في دعم آلاف الحالات الإنسانية داخل الدولة وتوفير العلاج للمرضى وسداد الديون عن الغارمين ومساندة الأسر المتعففة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والمحسنين بإجمالي دعم تجاوز 562 مليون درهم.

ونوه إلى أن الإعلام الإنساني أصبح اليوم أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية لما يمتلكه من قدرة على تسليط الضوء على احتياجات الأفراد وربط أصحاب الأيادي البيضاء بالحالات المستحقة بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة ويعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى مختلف فئات المجتمع.