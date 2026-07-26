"عونك" يشارك في فعالية "تباشير الخير" لتعزيز الاندماج المجتمعي

دبي في 26 يوليو/وام/ شارك مركز"عونك" التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي في فعالية "تباشير الخير" بنسختها الثالثة التي نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" ضمن مبادرة "خرايف الرطب" في متحف الشندغة وذلك بمشاركة منتسبي المركز وأسرهم في مجموعة من الورش والأنشطة التفاعلية.

يأتي ذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاندماج المجتمعي وتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33 " لبناء مجتمع أكثر تلاحماً وجودة حياة.

وشارك منتسبو المركز وأفراد أسرهم في ورشتي "إعداد البثيثة" و"صناعة الصابون" في تجربة مجتمعية تفاعلية أتاحت لهم فرصة تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتوسيع دائرة تفاعلهم مع المجتمع بما يدعم رحلتهم نحو التعافي المستدام ويعزز جودة حياتهم.

وأكدت الدكتورة حليمة البلوشي مدير مركز "عونك" التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي أن مشاركة المركز في المبادرات المجتمعية تأتي انطلاقاً من رؤية الهيئة التي تضع الإنسان في محور جهودها التنموية وتعتمد التمكين والاندماج المجتمعي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التعافي المستدام.

وأضافت :"نؤمن في مركز (عونك) بأن التعافي لا يقتصر على تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية بل يمتد إلى تمكين الأفراد من استعادة دورهم الفاعل في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإيجاد بيئات داعمة تشجعهم على المشاركة والإنتاج وبناء علاقات اجتماعية إيجابية.. وتمثل المبادرات المجتمعية فرصة حقيقية لإبراز قدرات منتسبينا وتعزيز شعورهم بالانتماء وترسيخ التعافي باعتباره مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تكامل الجهود والشراكات لتحقيق أثر مستدام".

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود مركز "عونك" الهادفة إلى توفير برامج ومبادرات نوعية تسهم في دعم الصحة النفسية والاجتماعية لمنتسبيه وتعزيز اندماجهم في المجتمع بما يعكس رؤية هيئة تنمية المجتمع في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتلاحماً يتيح لجميع أفراده فرصاً متكافئة للمشاركة والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة.