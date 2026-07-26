عجمان في 26 يوليو /وام/ تنطلق غداً (الاثنين) فعاليات برنامج «برلمان المستقبل» الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ضمن مشاركتها في برنامج «صيفنا سعادة 2026»، بمشاركة الأطفال والناشئة، بهدف تعزيز مهارات الحوار والتفكير الإبداعي، وتنمية الوعي بالمشاركة المجتمعية والعمل المؤسسي.

يقدم البرنامج تجربة تفاعلية تجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل التطبيقية، تتيح للمشاركين التعرف إلى مفاهيم العمل البرلماني، وآليات طرح الأفكار ومناقشتها، وأهمية الحوار البنّاء والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، بما يسهم في تطوير مهارات التواصل والثقة بالنفس.

وأكدت كلثم المندوس، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة أن برنامج «برلمان المستقبل» يأتي ضمن جهود الدائرة تقديم مبادرات نوعية تستثمر طاقات الأطفال والناشئة، وتوفر لهم بيئة تعليمية محفزة تعزز مهارات القيادة والتفكير الإبداعي.

وقالت إن البرنامج يستهدف تمكين المشاركين من التعبير عن أفكارهم، وتنمية قدراتهم على الحوار والنقاش البنّاء، وتعريفهم بمفاهيم المشاركة المجتمعية والعمل المؤسسي بأسلوب تفاعلي، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل قادر على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية.