​الكويت في 26 يوليو /وام/ انطلقت اليوم فعاليات أعمال المؤتمر الافتراضي الخليجي السابع تحت شعار "تكنو الابتكار وتكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي"، الذي تستضيفه دولة الكويت على مدى يومين عبر منصة "زووم"، وبتنظيم من شركة "إيكوسيستم" للاستشارات الإدارية، تحت رعاية الدكتور طارق حمد الجلاهمة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بدولة الكويت.

وأوضح الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي في كلمة له ​أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، اتخذت من الاستثمار في الإنسان والمعرفة نهجاً ثابتاً، لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار بفضل بيئتها التشريعية المرنة وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة.

ونقل تحيات دولة الإمارات وتمنياتها بدوام التقدم والرفاه لدولة الكويت الشقيقة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

​وأشاد الشيخ سالم بن سلطان بجهود فريق عمل المؤتمر برئاسة الدكتورة هنادي مبارك المباركي مؤسسة إيكوسيستم لإنجاح هذا المحفل الدولي الذي تحول إلى أيقونة وبوصلة تدفع الحراك الخليجي والعربي نحو المستقبل، مشيراً إلى أن مشاركته المستمرة على مدى الدورات الماضية مكنته من رصد مسارات تحول المؤتمر نحو لغة الابتكار والتطور.

​وأكد أن العالم يشهد مرحلة مفصلية تتسارع فيها التحولات التكنولوجية وباتت المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي المحركات الأساسية للنمو وتعزيز التنافسية.

​ونوه الشيخ سالم بن سلطان إلى أن شعار المؤتمر "خليج مبتكر نحو اقتصاد متنوع" يتوافق مع طموحات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال المهم ، مشدداً على أن التعاون الخليجي والعربي في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ضرورة استراتيجية لبناء نموذج تنموي مستدام قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وأثنى على جهود دولة الكويت والقائمين على المؤتمر، متمنياً لجلساته الخروج بتوصيات ومبادرات عملية مثمرة.

​ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 100 خبير محلي وخليجي ودولي، و28 شخصية قيادية، و10 مخترعين حاصلين على براءات اختراع و10 شركات ناشئة موزعين على 18 جلسة حوارية.