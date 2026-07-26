مهرجان الذيد للرطب..تجارب شبابية مبتكرة لتحويل النخلة إلى منتجات وطنية

الشارقة في 26 يوليو/ وام / عقد مجلس الوسطى للشباب جلسة شبابية تحت عنوان "من النخلة إلى المنتج: حوار وتجربة وابتكار" وذلك ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد.

حضر الجلسة سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة الدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية، ومسؤولي الهيئة الاتحادية لمجالس الشباب.

وسلطت الجلسة الضوء على رحلة النخلة باعتبارها رمزًا أصيلًا في تراث دولة الإمارات، وكيف يمكن تحويلها إلى مصدر للإبداع والابتكار، من خلال استعراض تجارب شبابية ملهمة في تطوير منتجات وطنية ذات قيمة مضافة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في القطاع الزراعي.

وناقشت الفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع الزراعي، ودور الشباب في توظيف الموارد الوطنية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ومنتجات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، بما يعكس التكامل بين الحفاظ على الموروث الثقافي واستشراف مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة.

ويوفر المهرجان لزواره أجود أنواع الرطب إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى نقل المعرفة ودعم الصناعات المحلية، حيث يقدم تجربة تجمع بين المعرفة والترفيه التراثي من خلال سلسلة من الورش الإرشادية والندوات التوعوية التي يقدمها خبراء ومختصون حول أساليب العناية بالنخيل وطرق الحصاد الحديثة، فضلاً عن منصات العرض المخصصة للأسر المنتجة والشركات الوطنية لتسويق منتجاتها المبتكرة المستلهمة من التراث المحلي، مما يعزز دورها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ويدعم نشاطها التجاري.