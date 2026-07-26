الدوحة في 26 يوليو/ وام / بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هاتفيا اليوم، مع آندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني تطورات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب تناول الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وترسيخ الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية مواصلة الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية، ودعم المساعي الدولية الرامية إلى توطيد السلام، بما يسهم في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حفاظاً على أمن المنطقة والعالم.

-خلا-.