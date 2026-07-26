باريس في 26 يوليو/ وام / توج السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات-XRG، بلقب النسخة الـ113 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، محققاً لقبه الثالث على التوالي والخامس في مسيرته، ليعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب في تاريخ السباق.

وحسم بوجاتشار اللقب بعد ختام المرحلة الـ21 والأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس، التي فاز بها الهولندي ماتيو فان دير بويل، فيما أنهى دراج فريق الإمارات الطواف متصدراً الترتيب العام بفارق 6 دقائق و26 ثانية عن البلجيكي ريمكو إيفينبويل، و9 دقائق و42 ثانية عن زميله المكسيكي إيساك ديل تورو.

وبتتويجه الخامس، عادل بوجاتشار إنجاز كل من الفرنسيين جاك أنكيتيل وبرنار إينو، والبلجيكي إيدي ميركس، والإسباني ميغيل إندوراين، كأكثر الدراجين تتويجاً بلقب طواف فرنسا.

وواصل الدراج السلوفيني، البالغ من العمر 27 عاماً، كتابة التاريخ بعدما أصبح أصغر متسابق يحرز 5 ألقاب في الطواف، كما حافظ على وجوده على منصة التتويج للعام السابع على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق.

وشهدت النسخة الحالية هيمنة واضحة لبوجاتشار، الذي فاز بخمس مراحل وارتدى القميص الأصفر منذ المرحلة السادسة في جبال البرينيه، قبل أن يؤكد تفوقه في المرحلتين الجبليتين الأخيرتين المؤديتين إلى صعود ألب دويز.

كما رفع بوجاتشار رصيده إلى 26 فوزاً بمراحل طواف فرنسا، ليتقدم إلى المركز الرابع في قائمة أكثر الدراجين تحقيقاً للانتصارات في مراحل السباق، خلف البريطاني مارك كافنديش (35)، والبلجيكي إيدي ميركس (34)، والفرنسي برنار إينو (28).