"اليونسكو" تدرج 10 مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي

بوسان في 26 يوليو/ وام / أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، خلال أعمال دورتها الثامنة والأربعين المنعقدة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، عشرة مواقع ثقافية وطبيعية جديدة من مختلف أنحاء العالم على قائمة التراث العالمي.

وشملت المواقع المدرجة العاصمتين التاريخيتين أسوكا وفوجيوارا في اليابان، وعمارة طشقند الحداثية في أوزبكستان، ومزارع "هوساس" الاستعمارية في ساوتومي وبرنسيبي، والمنطقة الأوسع لجبل أوليمبوس في اليونان، وأعمال آلتو المعمارية في فنلندا، وشواطئ إنزال الحلفاء في نورماندي عام 1944، والحصون الملكية الكابيتية في لانغدوك بفرنسا، ومنظومة المسارح الإيطالية ذات نظام الملكية المشتركة في إيطاليا، إضافة إلى توسيع موقع مجمعات الإسكان الحداثية في برلين بألمانيا بإدراج مستوطنة فالدزيدلونغ تسيليندورف.

وتبرز المواقع الجديدة مراحل مهمة من تاريخ الحضارات الإنسانية، وتطور العمارة والفنون، والذاكرة التاريخية، إلى جانب مواقع طبيعية ذات قيمة استثنائية، بما يعزز جهود صون التراث الثقافي والطبيعي العالمي للأجيال القادمة.

-خلا-.