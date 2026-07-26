الكويت في 26 يوليو/ وام / بحث صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هاتفيا اليوم مع آندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس الوزراء البريطاني أكد خلال الاتصال وقوف بريطانيا إلى جانب دولة الكويت وشعبها ودعمه لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها.

كما تم استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين.

-خلا-.