الوصل يعلن عن أكبر منظومة رعاية في تاريخه مع 14 راعياً وشريكاً إستراتيجياً لموسم 2026-2027

دبي في 27 يوليو/ وام/ أعلنت شركة الوصل للاستثمار، عن توقيع وتجديد اتفاقيات الرعاية والشراكات الإستراتيجية للموسم الرياضي 2026-2027، والتي تضم 14 راعياً وشريكاً إستراتيجياً، في أكبر منظومة رعاية يشهدها النادي خلال موسم رياضي واحد.

وأكدت في بيان لها، أن الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الرامية إلى ترسيخ شراكات طويلة الأمد، وتعزيز منظومة النادي الاستثمارية والتجارية بما يدعم مستهدفاته الرياضية والتنموية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم بفندق وَن آند أونلي- وَن زعبيل في دبي، بحضور سعادة محمد سعيد الشحي، مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وفردان الفردان رئيس شركة الاستثمار وأعضاء مجلس إدارة نادي الوصل والشركات التابعة له، إلى جانب نخبة من ممثلي الشركات الراعية والشريكة.

وأكد فردان الفردان، أن توقيع 14 اتفاقية رعاية للموسم الرياضي 2026-2027 محطة تاريخية في مسيرة النادي، إذ تعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الوصل في استقطاب هذا العدد من الرعاة خلال موسم رياضي واحد، بما يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها النادي وجاذبية مشروعه الرياضي والاستثماري.

وأعرب عن الفخر بالإعلان عن هذه الشراكات التي تجمع نخبة من الشركات الوطنية الرائدة، والتي تعكس حجم الثقة التي يحظى بها النادي، وقوة علامته التجارية، إضافة إلى المكانة التي وصل إليها النادي كوجهة استثمارية متميزة للشركاء من مختلف القطاعات.

وأضاف أن ما يزيدهم فخراً هو استمرار عدد من الشركاء مع النادي لأكثر من عشرة مواسم، وهو ما يؤكد أن علاقات النادي تقوم على الثقة والنجاح المتبادل، وليس على عقود قصيرة الأمد، مرحبا بانضمام شركاء جدد، ومتطلعا إلى بناء علاقات طويلة ومستدامة تحقق قيمة حقيقية لجميع الأطراف.

وأشار الفردان إلى أن تنوع الرعاة يعكس نجاح إستراتيجية النادي في استقطاب شركاء من قطاعات مختلفة، مؤكداً أن هذا التنوع يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والابتكار، ويسهم في تعزيز تجربة النادي على المستويين الرياضي والاستثماري.

ولفت إلى أن الوصل ينظر إلى الرعاية على أنها شراكة إستراتيجية تتجاوز الحقوق التسويقية، لتكون علاقة مبنية على الثقة، والرؤية المشتركة، وتحقيق النجاح للجميع، متمنيا العمل مع الشركاء في موسم استثنائي يواصل فيه الوصل مسيرة الإنجازات داخل الملعب وخارجه.

واستُهلت مراسم توقيع اتفاقيات الرعاية بالإعلان عن تجديد الشراكة مع شركة "هنا"، لتواصل الشركة رعايتها الرسمية لنادي الوصل والفريق الأول لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي. وجرت مراسم التوقيع بحضور سعادة محمد سعيد الشحي، وسعادة الدكتور محمد أحمد بن فهد، وفردان الفردان.

وفي السياق ذاته من الالتزام طويل الأمد، جدد مركز دبي العقاري شراكته مع نادي الوصل، ليستمر بموجبها راعياً بلاتينياً للفريق الأول للموسم الخامس على التوالي ضمن رؤية مشتركة وثقة متجددة بين الطرفين.

كما شهد الحفل الإعلان عن انطلاق شراكة جديدة مع شركة دبي للاستثمار، لتصبح الراعي الذهبي للفريق الأول لكرة القدم، حيث سيظهر شعار الشركة على قمصان اللاعبين خلال الموسم الرياضي الجديد، في خطوة تعكس رؤية النادي في بناء شراكات إستراتيجية مستدامة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وتعزيز منظومته الاستثمارية والتجارية، بما يدعم مسيرة النجاح ويكرس قيم التميز والتعاون.

وضمن منظومة الشراكات الإستراتيجية، وقّع النادي اتفاقية شراكة مع شركة إميكول لتصبح شريك الاستدامة للنادي، في خطوة تعكس التزام النادي بتعزيز مبادئ الاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للاعبين، وتوسيع نطاق شراكاته مع المؤسسات الوطنية الرائدة بما يدعم مستهدفاته الرياضية والتنموية.

وفي إطار تعزيز شراكاته مع المؤسسات المصرفية الرائدة في الدولة، أبرمت شركة الوصل للاستثمار اتفاقية شراكة مع بنك دبي التجاري ليصبح الشريك المصرفي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.

وتجسد هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم مسيرة النادي وتعزيز مكانته الرياضية والتجارية، بما ينسجم مع رؤية النادي في بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد مع كبرى المؤسسات الوطنية، وبموجب الاتفاقية، سيظهر شعار بنك دبي التجاري على أكتاف قمصان الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

وفي مجال الرعاية الصحية، جدّد نادي الوصل شراكته مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية التي تواصل للعام السادس على التوالي رعايتها للنادي، في تأكيد على المكانة الراسخة للمجموعة باعتبارها جزءاً أساسياً من مسيرة النادي، وعلى أهمية توفير منظومة طبية متكاملة تدعم صحة اللاعبين وسلامتهم، وتسهم في تعزيز جاهزيتهم البدنية طوال الموسم الرياضي.

وفي إطار تطوير البنية التحتية والارتقاء بمرافق النادي، وقّعت شركة الوصل للاستثمار اتفاقية شراكة تمتد لثلاثة مواسم مع شركة نمط للتطوير، لتصبح بموجبها الشريك الرسمي للبنية التحتية والتطوير في النادي، والراعي الرسمي لأطقم التدريب الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

وبموجب الاتفاقية، ستشرف الشركة على تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع البنية التحتية ومرافق النادي، بما يدعم خطط الوصل المستقبلية ويعزز البيئة الرياضية وفق أعلى المعايير.

وفي التزام مستمر للموسم العاشر على التوالي، جدد النادي شراكته مع شركة الوثبة الوطنية للتأمين، شريك التأمين الرسمي، في امتدادٍ لشراكة راسخة تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وتواصل الشركة من خلال هذه الشراكة دورها في دعم الفريق الأول لكرة القدم، وتوفير حلول وخدمات تأمينية متكاملة تسهم في تلبية احتياجات الفريق، بما يعزز استقرار واستدامة هذه الشراكة الممتدة على مدار عقد كامل.

وشهد الحفل الإعلان عن الشراكة مع شركة كار فير، لتصبح شريك التنقل الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن توجه النادي لبناء شراكات إستراتيجية تسهم في دعم منظومة الفريق وتوفير أفضل الخدمات للاعبين.

وبموجب الشراكة، سيظهر شعار كار فير على قمصان تدريبات الفريق الأول، إلى جانب توفير الشركة أسطولاً من السيارات الفاخرة للاعبين، بما يضمن توفير حلول تنقل متكاملة تتماشى مع احتياجات الفريق، وتعكس التزام الشركة بتقديم أعلى معايير الجودة والتميز في خدمات التنقل.

وفي خطوة جديدة تعكس اهتمام النادي بتطوير تجربة جماهيره، وقّع نادي الوصل اتفاقية مع شركة دريم دبي لتكون شريك تفاعل الجماهير، في شراكة هي الأولى من نوعها ضمن منظومة شركاء النادي.

وستقدم الشركة مجموعة من المبادرات والفعاليات التفاعلية خلال مباريات الموسم، تشمل مسابقات وجوائز حصرية لجماهير الإمبراطور، بهدف تعزيز تفاعل الجماهير وإثراء تجربة يوم المباراة، وتقديم تجارب مميزة تواكب تطلعات عشاق الوصل.

وفي إطار تعزيز شراكات النادي في المجال الرياضي، انضمت شركة دبي للمرطبات إلى منظومة شركاء نادي الوصل بصفتها شريك الترطيب الرسمي، من خلال علامتها جيتوريد، إحدى أبرز العلامات العالمية في مجال مشروبات الترطيب الرياضي، في شراكة تعزز ارتباط النادي بعلامات رائدة في القطاع الرياضي وتدعم توجهه نحو بناء شراكات نوعية ومستدامة.

وفي خطوة تعكس تطور وتنوع منظومة الشراكات التجارية للنادي، انضمت باركونيك إلى شركاء نادي الوصل بصفتها شريك حلول النقل الذكية، لتفتح هذه الشراكة مجالاً جديداً للتعاون بين القطاع الرياضي والشركات المتخصصة في الحلول والتقنيات الذكية، وتضيف نموذجاً جديداً إلى قائمة الشراكات التي تجمع الوصل بقطاعات حديثة ومتنامية.

وامتداداً لشراكة ناجحة تجمع الطرفين للعام الخامس على التوالي، تواصل شركة مسافي للمياه حضورها كشريك المياه الرسمي لنادي الوصل، تأكيداً على استمرارية التعاون ودعم مختلف فرق النادي.

وتشمل الشراكة توفير احتياجات فرق النادي من المياه خلال التدريبات والمباريات، إلى جانب تقديم عبوات مياه خاصة تحمل شعار نادي الوصل، بما يعزز حضور هوية النادي ويمنح الشراكة طابعاً مميزاً طوال الموسم.

واختتم نادي الوصل سلسلة اتفاقياته بالإعلان عن تجديد شراكته مع شركة بوما العالمية للمستلزمات الرياضية للموسم الثاني على التوالي.

وبموجب الاتفاقية، ستواصل بوما تزويد الفريق الأول لكرة القدم وجميع فرق النادي بالأطقم والمستلزمات الرياضية، في استمرار لشراكة تجمع بين النادي وإحدى أبرز العلامات التجارية العالمية في المجال الرياضي.

كما تتضمن الاتفاقية خطوة نوعية تتمثل في طرح أطقم الفريق الأول رسمياً في متاجر بوما، بما يعزز وصول منتجات النادي إلى شريحة أوسع من الجماهير، ويدعم حضوره التجاري ويواكب استراتيجية النادي في تطوير تجربة المشجعين وتعزيز علامته التجارية.