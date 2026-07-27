"أبوظبي للجودة والمطابقة" يستعرض البرنامج المحدث لمطابقة منقذي المسابح

أبوظبي في 27 يوليو/ وام/ استعرض مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، البرنامج المحدث لمطابقة العاملين في مهنة الإنقاذ لبرك وأحواض السباحة والشواطئ والمياه الضحلة، خلال ورشة عمل توعوية نظمها بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وجهات التقييم والتدريب، والفنادق والمنتجعات، والأندية الرياضية، وشركات إدارة المرافق، ومشغلي المسابح والشواطئ.

شكلت الورشة منصة للتعريف بالبرنامج المحدث، وتعزيز الوعي بالتحديثات التي طرأت عليه ومتطلبات المطابقة المحدثة، والتي تشكل نقلة نوعية في توحيد وتطوير إجراءات تأهيل واعتماد العاملين في مهنة الإنقاذ، والارتقاء بكفاءاتهم المهنية، وتعزيز مستويات السلامة في المرافق المائية بإمارة أبوظبي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

واستعرض المجلس، خلال الورشة، أبرز إنجازات البرنامج، والتي شملت إصدار أكثر من 5,500 شهادة مطابقة، ووجود نحو 3,200 منقذ سباحة معتمد يمارسون المهنة، إلى جانب اعتماد ثلاثة مراكز جديدة لتقديم خدمات التقييم في إمارة أبوظبي، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الاعتماد، ورفع كفاءة منظومة المطابقة المهنية، وتعزيز جاهزية الكفاءات العاملة في القطاع.

وقدم مركز الاتحاد للتقييم (UAC) عرضاً تفصيلياً لمسار الحصول على شهادة المطابقة، تناول متطلبات التأهيل، وبرنامج التهيئة، وآليات التقييمين النظري والعملي، وإجراءات إصدار الشهادات وتجديدها.

واستعرضت دائرة البلديات والنقل ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال الورشة، الإطار التنظيمي الناظم لتشغيل خدمات الإنقاذ في المرافق المائية، بما يشمله من متطلبات السلامة، وآليات الإبلاغ عن الحوادث، ومسؤوليات الجهات المشغلة في ضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات المعمول بها في إمارة أبوظبي، فيما شهدت الورشة جلسة تفاعلية ناقشت عدداً من الموضوعات الفنية والتنظيمية، إضافة إلى استعراض التوجهات المستقبلية للاستفادة من التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة السلامة بالمرافق المائية.

وأكد سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات بالمجلس، أن البرنامج المحدث لمطابقة منقذي المسابح يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز منظومة المطابقة المهنية في إمارة أبوظبي، ويجسد التزام المجلس بتطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان جاهزية وكفاءة العاملين في مهنة الإنقاذ، وتمكينهم من أداء مهامهم وفق أفضل الممارسات، بما يعزز السلامة ويحمي الأرواح.

وأضاف أن تحديث البرنامج يواكب التطورات العالمية في مجالات تقييم واعتماد الكفاءات المهنية، من خلال تطوير متطلباته وإضافة فئة منقذي المياه الضحلة، بما يلبي احتياجات مختلف المرافق المائية في الإمارة، مؤكداً مواصلة المجلس، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين، تطوير منظومة التقييم والاعتماد، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يعزز مكانة أبوظبي نموذجاً رائداً في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في السلامة وجودة الحياة.

من جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة الحامدي، أخصائي أول دراسات في قطاع خدمات المطابقة والمواصفات بالمجلس، أن البرنامج المحدث يستند إلى اشتراطات أبوظبي المهنية المعتمدة (ADOT)، ويتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17024 الخاصة بمنح شهادات المطابقة للأفراد، ويشمل تطوير متطلبات الكفاءة وإضافة فئة منقذي المياه الضحلة إلى نطاقه، بما يعزز شمولية منظومة المطابقة، ويواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.