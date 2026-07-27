دبي في 27 يوليو/ وام/ وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اتفاقية شراكة إستراتيجية، مع مجموعة "جوليوس باير"، السويسرية والمتخصصة في إدارة الثروات، بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية، ورفع مستوى اهتمامهم بتأسيس أعمالهم وتوسيع نطاق حضورهم في دبي، استناداً إلى المكانة المتنامية التي تحظى بها الإمارة لدى المستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية والعملاء من أصحاب الثروات الخاصة، الباحثين عن بيئة مستقرة، ومنظومة أعمال متقدمة، وارتباط واسع بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب جودة الحياة التي تتميز بها الإمارة.

تدعم الاتفاقية جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً رئيساً، وتأكيد موقعها بين أبرز الوجهات العالمية لإدارة الثروات الخاصة، والمكاتب العائلية، وتأسيس الأعمال، ورؤوس الأموال طويلة الأجل، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن النمو المتواصل لدبي كمركز عالمي للثروات والاستثمار وريادة الأعمال، يعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، واستقرار السياسات الاقتصادية، والتخطيط بعيد المدى.

وأشار إلى أنه مع سعي المستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية والعملاء من ذوي الثروات الخاصة إلى أسواق تتميز بالموثوقية والمصداقية والموقع المميز، تواصل دبي توفير منصة متكاملة تجمع بين البيئة التنظيمية الواضحة والانفتاح على الأسواق العالمية.

وأضاف أن الشراكة مع "جوليوس باير" تعزّز قدرة الدائرة على تحويل الاهتمام الدولي المتزايد بدبي إلى مسارات تأسيس مُنظَّمة ونتائج استثمارية ملموسة. وأكد أنه حتى في ظل المتغيرات العالمية، تواصل الإمارة تأكيد مرونتها وشفافيتها وكفاءة منظومتها المؤسسية، لافتا إلى مواصلة الدائرة دعم توجيه رؤوس الأموال بصورة مسؤولة، وتمكين الشركات العائلية وأصحاب الأعمال والأنشطة الاستثمارية طويلة الأمد، بما يعزّز مكانة دبي قاعدةً موثوقةً لنمو الثروات والأعمال العالمية، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 .

من جانبه، قال راهول مالهوترا، رئيس منطقة الأسواق الناشئة لدى جوليوس باير، إن دبي رسّخت مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية لإدارة الثروات الخاصة، وهي قناعة تبنّتها مجموعة "جوليوس باير" وترجمتها إلى استثمارات وأعمال لأكثر من عقدين من الزمان.

وأضاف أن حضور جوليوس باير الطويل في دبي يمنحها فهماً عميقاً للسوق، ما يسمح لها بالاستجابة بثقة لعملائها عند تقييمهم لمكان استقرار ثرواتهم وأعمالهم وعائلاتهم، لافتا إلى الاهتمام المتنامي بدبي لدى قاعدة عملاء جوليوس باير حول العالم.

وقال إنه مع أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية الراهنة أضافت مستويات جديدة من التعقيد أمام المستثمرين الدوليين حول العالم، فقد عزّزت في الوقت ذاته جاذبية دبي وجهةً توفر الاستقرار والمصداقية المؤسسية ورؤية اقتصادية واضحة بعيدة المدى، مؤكدا الثقة بهذه السوق راسخة، وأن الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تمثل امتداداً طبيعياً لالتزام "جوليوس باير" طويل الأمد نحو الإمارة منذ بداية تواجدها في دبي.

وتمتد شبكة "جوليوس باير" العالمية إلى أكثر من 25 دولة و60 موقعاً، إلى جانب تواجد كبير في دبي، ما يعزّز القدرة على ربط العملاء الدوليين من أصحاب الثروات الخاصة بفرص الأعمال والاستثمار التي توفرها الإمارة. وقد بلغت قيمة الأصول الخاضعة لإدارة المجموعة عالمياً 547 مليار فرنك سويسري حتى نهاية شهر يونيو 2026.

ويواصل قطاع إدارة الثروات الخاصة في دبي توسيع نطاقه، إذ تشير أحدث بيانات مركز دبي المالي العالمي المُسجّلة حتى نهاية عام 2025 إلى أن المركز يضم 1,289 جهة مرتبطة بالشركات العائلية، بزيادة سنوية قدرها 61%، فيما أسست الشركات العائلية المسجلة لدى المركز 1,115 مؤسسة، بزيادة سنوية قدرها 66%.

وتعكس هذه الأرقام الجاذبية المتنامية لدبي لدى المستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال وأصحاب الملاءة المالية العالية، مدعومةً بالمقومات الاقتصادية القوية للإمارة وبيئتها الاستثمارية المتقدمة.

وتستند هذه الجاذبية إلى أداء اقتصادي متين؛ فقد حافظت دبي على تصنيفها الوجهة الأولى عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لخمس سنوات متتالية، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً سنوياً بنسبة 5.4% في عام 2025، بما يؤكد ثقة المستثمرين، وفاعلية مسار التنويع الاقتصادي، ومكانة دبي وجهة رائدة لرؤوس الأموال العالمية ونمو الأعمال، وقاعدة مفضلة للمستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية وأصحاب الثروات.

وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من خلال هذه الاتفاقية، على تطوير القنوات التي تتيح للمستثمرين الدوليين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية والعملاء من أصحاب الثروات الخاصة فَهمَ التوجه الاقتصادي طويل الأمد للإمارة، والتفاعل مع منظومتها الاستثمارية، واستكشاف فرص تأسيس الأعمال وإدارة الثروات وتحقيق النمو المستقبلي في دبي.