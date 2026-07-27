انضمام المنصوري لفريق أبوظبي في مونديال الفورمولا1 بقيرغيزستان

أبوظبي في 27 يوليو/ وام/ أعلن فريق أبوظبي للزوارق، التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، انضمام المتسابق منصور المنصوري إلى بعثته المشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 ، التي تستضيفها بحيرة "إيسيك كول" في جمهورية قيرغيزستان خلال الفترة من 31 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل.

وأكد في بيان له أن المنصوري أحد أعضاء فريق أبوظبي، يواصل حضوره مع الفريق وسيلتحق بالقائمة المؤلفة من السويديين جوناس أندرسون، وإريك ستارك، وراشد القمزي، بينما ستغادر البعثة غدا إلى قيرغيزستان، لاستكمال المرحلة الأخيرة من الاستعدادات، بدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، "الشريك اللوجستي" .

وأشار إلى البرنامج الرسمي للبطولة ينطلق 31 يوليو الجاري بالتسجيل والفحص الفني، ثم التجارب الحرة، بينما تقام التصفيات التأهيلية وسباقات السرعة السبت المقبل، وصولا إلى السباق الرئيسي للجائزة الكبرى في اليوم التالي، على مسار يبلغ طوله 1929 متراً، ويضم 7 عوامات، على ارتفاع 1607 أمتار فوق سطح البحر.