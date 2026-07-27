دبي في27 يوليو/ وام/ أعلن دبي الإسلامي، عن إطلاق بطاقة الخصم المباشر "جيوَن"، ليتيح لمتعامليه من أصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير فرصة الاستفادة من منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات الأولى من نوعها.

وطورت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، منظومة "جيوَن" بهدف تطوير بنية تحتية وطنية متكاملة لبطاقات الدفع، وتعزيز مرونة البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، ودعم المعالجة الآمنة لبيانات المدفوعات داخل دولة الإمارات.

وأكد البنك أن هذه المبادرة تدعم تعزيز السيادة الوطنية واستقلالية البنية التحتية للمدفوعات، كما تسهم في دعم طموحات دولة الإمارات في الحفاظ على ريادتها في مجال المدفوعات الرقمية والابتكار المالي.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، بهذه المناسبة، إن إطلاق منظومة الدفع الوطنية "جيوَن" يمثل محطةً مفصليةً في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء منظومة مدفوعات أكثر سيادةً ومرونةً وجاهزيةً للمستقبل، وانطلاقًا من مكانة دبي الإسلامي كأكبر بنك إسلامي في الدولة، تقع على عاتقه مسؤولية دعم المبادرات الوطنية التي تعزز ركائز الاقتصاد الوطني وتسهم في تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى واقع ملموس من خلال توسيع نطاق تبنيها واعتماده.

وأضاف أنه من خلال هذا الإطلاق، تواصل المجموعة دعم بنية تحتية وطنية للمدفوعات صُممت بما ينسجم مع أولويات دولة الإمارات، مع توفير وسيلة دفع آمنة وسلسة لمتعاملينا تواكب مسيرة التحول الرقمي المتسارعة في الدولة.