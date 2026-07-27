"العين للرطب" يتوج الفائزين في عدد من مسابقاته

العين في 27 يوليو/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لـ «العين للرطب» مساء أمس «الأحد» الفائزين بمسابقات «نخبة العين» و«خرايف البيت» و«المانجو المحلي والمنوع» ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، التي انطلقت السبت وتتواصل فعالياتها حتى 31 يوليو الجاري في «الصاروج بارك» بمدينة العين، وسط مشاركة كبيرة من المزارعين وحضور كبير من الجمهور.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمسابقات، بحضور ممثلي الجهات الداعمة والمشاركة، وأصحاب المزارع، وزوار المهرجان.

وفي نتائج مسابقة «نخبة العين»، أحرز المركز الأول راشد عبدالله حاذة عبدالله المرر، وفي المركز الثاني جاء مبارك جمعه مبارك القبيسي، فيما حصل على المركز الثالث مبارك سالم سعيد المنصوري.

وخصصت اللجنة المنظمة 15 جائزة للفائزين بمسابقة نخبة العين مجموعها 737 ألف درهم، حيث يحصل الفائز الأول على 200 ألف درهم، والثاني على 150 ألف درهم، والثالث على 100 ألف درهم.

وفي مسابقة «خرايف البيت»، جاء في المركز الأول ناصر سيف علي المزروعي، وفي المركز الثاني أحمد سعيد نصيب خميس المزروعي، فيما حل ثالثاً عنيدي خادم حمد علي المزروعي.

وخصصت لمسابقة «خرايف البيت» 15 جائزة بقيمة إجمالية 300 ألف درهم، حيث يحصل الفائر بالمركز الأول على 60 ألف درهم، والمركز الثاني 40 ألف درهم، والمركز الثالث 35 ألف درهم، ويأتي تنظيمها احتفاءً بالرطب المزروع والمعتنى به داخل منازل الأهالي في الدولة، وتحفيزاً لهم على زراعتها والاهتمام بها في منازلهم.

وأسفرت نتائج مسابقة «المانجو المحلي» عن فوز حسن علي محمد علي المازمي بالمركز الأول، فيما جاء مروان سيف راشد اليتيم المزروعي في المركز الثاني، وأحرز سعيد علي عبيد علي الحفيتي المركز الثالث، فيما جاءت نتائج مسابقة «المانجو المنوع» بحصول سعيد مبارك فاضل سعيد المزروعي على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مروان سيف راشد اليتيم المزروعي، وفي المركز الثالث محمد حمد سعيد حمد الكلباني.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز لكل من مسابقتي المانجو المحلي والمنوع بمجموع 117 ألف لكل مسابقة، حيث ينال الفائز بالمركز الأول جائزة 25 ألف درهم، والمركز الثاني 20 ألف درهم، والمركز الثالث 15 ألف درهم.

وتتواصل فعاليات الدورة الأولى من «العين للرطب» وسط مشاركة واسعة من المزارعين والمنتجين، وإقبال كبير من الزوار الذين يتابعون مسابقاته وفعالياته المتنوعة، بما يعكس مكانته بوصفه ملتقى يحتفي بموسم الرطب، ويعزز حضور الموروث الزراعي المرتبط بالنخلة في المجتمع.