صندوق خليفة وHUB71 يقدمان دعماً يصل إلى 100 ألف درهم لمؤسّسي شركات ناشئة إماراتيين

أبوظبي في 27 يوليو/ وام/ استضاف صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وHub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، الفعالية الأولى ليوم العروض التقديمية من برنامج "مزن Hub71" بمشاركة الدفعة الأولى التي ضمّت 17 مؤسسًا إماراتيًا استعرضوا خلالها شركاتهم الناشئة التي تمّ تطويرها عبر البرنامج الممتد لثلاثة أشهر.

وأُقيم يوم العروض التقديمية في "مزن هب العين"، بحضور مستثمرين وشركاء المنظومة وممثلين عن الجهات الحكومية، حيث استعرض المؤسسون مشاريعهم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المناخية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية أمام لجنة تحكيم ضمّت ممثلين من صندوق خليفة وHub71.

وحصدت Limb، وهي منصة للعلاج الطبيعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح المتابعة عن بُعد وبرامج إعادة تأهيل مخصصة، المركز الأول، تلتها Reach LLM، وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية على تحسين ظهورها وأدائها عبر النماذج اللغوية الكبيرة، في المركز الثاني، فيما جاءت Hign Al Khaleej، وهي سوق رقمية لشراء الإبل وبيعها وإقامة المزادات عليها في دول الخليج، في المركز الثالث.

وعقب المنافسة حصلت الشركات الثلاث على باقات دعم عيني بقيمة 100 ألف درهم و60 ألف درهم و40 ألف درهم على التوالي لدعم المرحلة التالية من نموّها.

وأكّد صندوق خليفة لتطوير المشاريع ، أن يوم العروض يعكس حجم التقدم الذي أحرزه المؤسسون المشاركون خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والإمكانات الواعدة التي يتمتع بها الجيل الجديد من روّاد الأعمال الإماراتيين.

ومن خلال الشراكة الإستراتيجية معHub71 ، يواصل الصندوق تمكين المؤسسين الإماراتيين الطموحين منذ المراحل الأولى، ويتم توفير الدعم اللازم لهم لتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات مستدامة تسهم في دعم النموّ الاقتصادي طويل المدى لإمارة أبوظبي.

وقالت بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون القيمة المضافة في Hub71، إن يوم العروض التقديمية يعكس ما يمكن تحقيقه عندما يحظى المؤسسون بالبيئة المناسبة لبناء شركاتهم، وما استطاع هؤلاء المؤسسون الإماراتيون تحقيقه خلال ثلاثة أشهر يؤكد بوضوح أهمية الدعم في المراحل المبكرة، فعندما يحصل المؤسسون منذ البداية على التوجيه المناسب، وشبكات العلاقات، والفرص اللازمة، تتعزز إمكاناتهم بصورة أفضل لبناء شركات تُحدث أثرًا مستدامًا في أبوظبي وخارجها.

وخلال البرنامج الممتد 12 أسبوعًا، شاركت الدفعة الأولى في 21 فعالية شملت ورش عمل وجلسات حوار وجلسات تدريب على العروض التقديمية، تناولت مختلف مراحل رحلة الشركات الناشئة، بما في ذلك تطوير المنتجات، والتحقق من السوق، وإستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وخطط الدخول إلى السوق، وجمع التمويل، والتفاعل مع المؤسسات.

وبالاستفادة من خبرات مؤسسات رائدة مثل دائرة الصحة - أبوظبي، وVertix Holdings، وKraken وCarzaty & Kavak ، زوّد البرنامج المؤسسين بالمهارات العملية والرؤى اللازمة لبناء شركاتهم الناشئة واختبارها وتنميتها.

ويمثل يوم العروض التقديمية من برنامج "مزن Hub71" بداية المرحلة التالية للدفعة الأولى من البرنامج، حيث سيواصل المؤسسون الاستفادة من منظومة Hub71 الأوسع التي تضم شبكة من الخبراء والمستثمرين وشركاء الأعمال والجهات الحكومية، بما يدعمهم في بناء شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقًا من أبوظبي.