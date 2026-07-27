سالم بن عبدالرحمن القاسمي يشهد حفل المركز الاجتماعي السوداني السنوي بالشارقة

الشارقة في 27 يوليو/ وام/ شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، الحفل السنوي للمركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة لتكريم المبدعين السودانيين، والطلبة المتفوقين للعام 2026م، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة.

وتجوّل رئيس مكتب سمو الحاكم فور وصوله في المعرض المصاحب للحفل، مستمعاً إلى شروح مفصلة حول ما يتضمنه من منتجات زراعية وتراثية متنوعة، إلى جانب الفعاليات الطبية مثل الفحص الحيوي للحضور.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ولجمهورية السودان، تُليت بعده آيات بيّنات من القرآن الكريم، وشاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان "صدى الإنجاز" تناول تاريخ إنشاء المركز الاجتماعي السوداني وأنشطته وفعالياته المتنوعة التي ينظمها.

وقدّمت فرقة "إيقاع حِلتّنا" وهم مجموعة من الأطفال فقرة غنائية بإيقاعات سودانية وإماراتية، تغنوا خلالها بحب الإمارات والسودان، مثمنين دعم واهتمام القيادة في الدولة بالجاليات المقيمة.

وألقى المهندس أحمد عمر خوجلي، رئيس المركز الاجتماعي السوداني بالشارقة كلمةً قدم فيها الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعاية ودعم سموه الكبير لأبناء الجالية السودانية خاصة والمقيمين في الإمارة عامة في كافة المجالات منها الجوانب التعليمية والعلمية، إضافة إلى اهتمام سموه الدائم بتطوير عمل المركز ورعايته.

كما قدّم الشكر إلى رئيس مكتب سمو الحاكم على حضوره وتشريفه للحفل السنوي للمركز وتكريم الطلبة والمبدعين.

وهنأ رئيس المركز الاجتماعي السوداني بالشارقة، خريجي الدفعة الأولى من طلبة مدرسة السودان الخاصة بالشارقة والتي تم إنشاؤها بمكرمة سامية من صاحب السمو حاكم الشارقة لأبناء الجالية، متمنياً لهم ولأولياء أمورهم التوفيق والنجاح في مستقبل حياتهم الأكاديمية.

وتفضل الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي بتكريم خريجي مدرسة السودان الخاصة، وعدد من المبدعين والمتفوقين في فئات جوائز التميز وهي: الإنتاج العلمي، والإنتاج الإعلامي، والتميز الوظيفي، وفئة خريجي الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

وخلال الحفل، الذي أقيم مساء يوم السبت، تم تكريم شركاء المركز من المؤسسات المختلفة، وعدد من المتفوقين والمتفوقات من خريجي وخريجات المدارس الثانوية والجامعات والكليات المختلفة بالدولة، والفائزين بجوائز المركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة، وتضمن الحفل عددا من الفقرات المتنوعة الترفيهية.

حضر الحفل إلى جانب رئيس مكتب سمو الحاكم، كل من: المهندس أحمد عمر خوجلي رئيس المركز الاجتماعي السوداني والجالية السودانية بالشارقة، والدكتور الأمين جعفر أحمد طه، رئيس الجالية السودانية، والمستشار مرتضى الزيلعي نائب رئيس المركز، وعدد من ممثلي الأندية والمجالس السودانية بدولة الإمارات، وجمع غفير من أهالي المكرمين وأفراد الجالية.