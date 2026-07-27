دبي في 27 يوليو/ وام/ أعلنت "دو"، اليوم، نجاحها في تفعيل حلول منصتها السحابية السيادية الوطنية الفائقة "du Tech National Hypercloud" لصالح شركة تاكسي دبي.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يعد هذا الإنجاز النوعي محطة مفصلية تتوج اكتمال أول عملية تحديث شاملة في قطاع النقل بدولة الإمارات للتحول إلى المنصة السحابية السيادية الوطنية الفائقة، والذي يأتي تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان خلال مشاركتهما في معرض "جيتكس جلوبال 2025".

وتضمنت عملية التحول نقل الأنظمة التشغيلية الأساسية لشركة تاكسي دبي بالكامل إلى منصة "دو" السحابية السيادية القائمة على تقنية "Oracle Alloy"؛ مما يوفر قدرات حوسبة فائقة السرعة، وقواعد بيانات مستقلة، وبنية تحتية جاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتم استضافتها بالكامل داخل دولة الإمارات.

ويساهم هذا التشغيل الفعلي وفق البيان، في تعزيز أداء وموثوقية العمليات الحيوية لشركة تاكسي دبي، مع ضمان الامتثال الكامل لسياسة "التحول السحابي أولاً" Cloud First وسيادة البيانات.

وتم الإعلان عن بدء التشغيل الفعلي خلال فعالية أقيمت في المقر الرئيسي لشركة "دو" في دبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين، بمن فيهم فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، وجاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو"، ومنصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي، والفضل الحميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي لمجموعة شركة تاكسي دبي.

وقال فهد الحساوي، إن هذا التشغيل الفعلي يمثل محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي السيادي بدولة الإمارات.

وأضاف أن تنفيذ التحول شخد تعاونًا وثيقًا بين "دو" وبين القيادة التقنية لشركة تاكسي دبي لضمان التشغيل الكامل لكافة القدرات والميزات السحابية، وتتجسد ثمرة هذا التعاون اليوم في إطلاق منصة آمنة وجاهزة تمامًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تسهم في تقليل التعقيدات التقنية المتراكمة للأنظمة القديمة، وتؤهل شركة تاكسي دبي للتكامل السلس مع خدمات الجيل القادم في مجال النقل.

وأكد نجاحهم في إرساء نموذج يُحتذى به للشركات والمؤسسات المرتبطة بالقطاع الحكومي لتحقيق الاستقلالية الرقمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الأداء العالمية، حيث يمثل هذا المشروع إطار عمل متكاملًا ونموذجًا قابلًا للتكرار.

ويحقق اكتمال هذا التحول السحابي مجموعة من المزايا الملموسة لشركة تاكسي دبي، بما في ذلك تحسين أداء وموثوقية الأنظمة التشغيلية الأساسية، وخفض التكاليف التشغيلية والتعقيد التقني بشكل كبير، إلى جانب توفير بنية تحتية جاهزة للمستقبل تدعم التوسع في خدمات التنقل الرقمية، كما تتيح المنصة السيادية إمكانات متقدمة تعزز توجه شركة تاكسي دبي بتحديث عملياتها باستمرار، بما في ذلك القدرات المتطورة لاتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، وتفعيل تحليلات البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الشركة.

من جانبه قال منصور رحمه الفلاسي، إن النجاح في تشغيل السحابة السيادية الوطنية "National Hypercloud" من "دو" يمثل محطة مفصلية حاسمة في مسيرة التحول الرقمي لشركة تاكسي دبي، وخطوة سبّاقة هي الأولى من نوعها في قطاع النقل على مستوى دولة الإمارات، تعكس الالتزام بتبني أحدث التقنيات التي تعزز كفاءة عمليات تاكسي دبي وترتقي بالخدمات التي تقدمها لعملائها، ومن خلال نقل أنظمتها التشغيلية الحيوية إلى منصة سحابية سيادية مدعومة بتقنية Oracle Alloy ومستضافة بالكامل داخل الدولة، تعزز الشركة أمن بنيتها الرقمية ومرونتها وقابليتها للتوسع، مع ضمان السيادة الكاملة على البيانات.

وأضاف أنه مع مواصلة دبي ريادتها في رسم مستقبل التنقل الذكي، ستواصل تاكسي دبي الاستثمار في بناء منظومة نقل آمنة وجاهزة للمستقبل، توفر خدمات نقل أكثر ذكاءً وموثوقية، وتسهم في دعم مستهدفات الإمارة في مجال التحول الرقمي.

وسيحظى هذا التحول، الذي تم تنفيذه عبر حلول "du Tech" المتكاملة للتحول السحابي، بدعم تقني مستمر، ما يضمن تحسين الأداء لمواكبة طموحات شركة تاكسي دبي في مجال التنقل الرقمي.