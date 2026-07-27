غرفة عجمان وقنصلية جنوب أفريقيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات

عجمان في 27 يوليو/ وام/ بحث سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، مع سعادة ندهوما ريتشارد القائم بأعمال قنصلية جنوب أفريقيا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية حجم التبادل التجاري والاستثمارات، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والتعليم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعبد الله عبد المحسن النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وفاطمة يعقوب العوضي رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، وثيمبا أدولفوس قنصل الشؤون السياسية، ومفو والتر قنصل الشؤون الزراعية بقنصلية جنوب أفريقيا.

وأشاد سعادة سالم السويدي، بالعلاقات الثنائية القائمة بين الإمارات وجنوب أفريقيا، وما تشهده من تطور مستمر لا سيما في القطاعات الاقتصادية ونمو حجم التبادل التجاري، مؤكداً حرص غرفة عجمان على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في جمهورية جنوب أفريقيا، ضمن جهودها الرامية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية الدولية، وبناء شراكات فاعلة تدعم نمو التبادل التجاري والاستثماري.

واستعرضت غرفة عجمان المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والقطاع العقاري، إلى جانب المزايا التنافسية، وفي مقدمتها الموقع الإستراتيجي، وسهولة ممارسة الأعمال، وتكامل البنية التحتية، بما يعزز من جاذبية عجمان كوجهة استثمارية ويوفر بيئة محفزة لاستدامة الأعمال ونموها.

وتناول اللقاء فرص التعاون في قطاع التعليم، والاستفادة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب باعتباره منصة رائدة لبناء الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات، إضافة لبحث مشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية في جمهورية جنوب أفريقيا بالدورة المقبلة للمعرض في 2027، بما يدعم توسيع آفاق التعاون ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التعليم في عجمان.

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في القطاع السياحي، والاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها كل من البلدين.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والإحصائيات الاقتصادية، وتنظيم ملتقيات متخصصة تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بما يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

من جانبه، أكد سعادة ندهوما ريتشارد، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع عجمان، مشيراً إلى ما تتمتع به جمهورية جنوب أفريقيا من مقومات اقتصادية متنوعة، تشمل بنية تحتية، وقطاعاً صناعياً متنوعاً، وموارد طبيعية غنية، بما يفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال في إمارة عجمان للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء تبادل سعادة سالم السويدي وسعادة ندهوما ريتشارد، الدروع والهدايا التذكارية.