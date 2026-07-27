الاتحاد للطيران تعزز شبكتها الأفريقية بثلاث شراكات خلال يوليو

أبوظبي في 27 يوليو/ وام/ وقّعت الاتحاد للطيران، ثلاث اتفاقيات شراكة أفريقية في يوليو شملت، اتفاقية انترلاين مع فاست جيت في زيمبابوي مطلع الشهر الجاري، تلتها اتفاقيات مع إير بيس في نيجيريا وخطوط أفريقيا العالمية في غانا.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، فإلى جانب الوجهات الأفريقية الست التي أعلنت عنها الاتحاد للطيران خلال أبريل، تتيح هذه الاتفاقيات للمسافرين الوصول إلى وجهات في جميع أنحاء القارة منذ اليوم الأول لإطلاق الخدمات الجديدة.

وتتيح اتفاقية الإنترلاين مع إير بيس، وهي أكبر شركة طيران في نيجيريا، والموقّعة في لاغوس في 22 يوليو، الوصول إلى 20 وجهة في نيجيريا وغرب ووسط أفريقيا للضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد.

أما مذكرة التفاهم مع خطوط أفريقيا العالمية، والموقعة في أكرا في 24 يوليو، فتحدّد أوجه التعاون في مجالات المشاركة بالرمز، والإنترلاين، والشحن، وبرامج الولاء.

وتوسع الشراكة مع فاست جيت زيمبابوي، نطاق وصول الاتحاد للطيران إلى جنوب أفريقيا قبل رحلاتها إلى هراري.

وبحسب الاتحاد للطيران، تأتي هذه الشراكات الأفريقية في إطار تسلسل مدروس، ففي أبريل الماضي، أعلنت الاتحاد للطيران عن ست وجهات جديدة في أنحاء القارة السمراء، مما يجعل أبوظبي ممراً إستراتيجياً بين أفريقيا والهند وآسيا، سواء للمسافرين أو للشحن، حيث يفوق الطلب العرض في القطاعات المرتبطة بالتجارة.

وتعني هذه الشراكات الجديدة أنه عند إطلاق هذه الخطوط، سيتمكن المسافرون من مواصلة رحلاتهم عبر غرب وجنوب أفريقيا منذ اليوم الأول.

ويتزامن هذا التوقيت مع تعزيز دولة الإمارات لعلاقاتها مع القارة الأفريقية وبخاصة مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مع نيجيريا في يناير 2026.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران، إن أفريقيا تُعدّ من أسرع مناطق الطيران نموًا في العالم، وقد سارعت الشركة هذا الشهر إلى مواكبة هذا النمو مع إبرام ثلاث اتفاقيات في يوليو، صُممت كل منها لتناسب سوقها.