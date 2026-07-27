دبي في 27 يوليو/ وام/ يوسع برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، نطاق الخيارات أمام أعضائه حول العالم لاستكشاف أوروبا، من خلال إتاحة الوصول إلى أكثر من 12 ألف وجهة بالقطار في مختلف أنحاء القارة، وذلك عبر خدمة سكاي واردز للقطارات التي أُطلقت حديثاً.

ومن خلال أكثر من 40 مشغّلاً رئيسياً للقطارات في 12 دولة أوروبية، أصبح بإمكان أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات استخدام أميالهم لشراء تذاكر القطارات.

وتتيح المنصة للأعضاء البحث ضمن مجموعة متنوعة من جداول الرحلات، واختيار درجات السفر وأنواع التذاكر، مع إمكانية سداد القيمة بالكامل باستخدام الأميال، أو الجمع بين النقد والأميال.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز في طيران الإمارات، إن أعضاء البرنامجش يبحثون عن مزيد من المرونة في الاستفادة من أميال سكاي واردز، وتمثل خدمة سكاي واردز للقطارات خطوة جديدة في توسيع نطاق البرنامج ليتجاوز السفر الجوي.