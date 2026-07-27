رأس الخيمة في 27 يوليو/ وام/ زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وكان في استقباله سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة والعميد جمال أحمد الطير نائب القائد العام بحضور مديري العموم ونوابهم، وعدد من كبار الضباط.

استهل معاليه الزيارة بجولة على أحدث المركبات والآليات ذات المهام المختلفة التي تقوم بها كل مركبة بحسب طبيعة المهام المكلفة بها، واستمع إلى شرح موجز عن أهم المعدات والأجهزة التي تضمها كل مركبة وآلية، والأدوار والمهام المنوطة بها في مكافحة الجريمة والحد منها والسيطرة عليها، وكذلك في مجال الحفاظ على أمن وسلامة الطرق، وتقديم المساعدة لكافة أفراد المجتمع في مختلف الظروف، وتم استعراض منظومة الطائرات بدون طيار "الدرون" ومنصاتها المنتشرة عبر مراكز الشرطة الشاملة لسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة.

واطلع معاليه على مادة مرئية سلطت الضوء على أبرز جهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مختلف المجالات الأمنية والمرورية وأهم الخدمات المقدمة للجمهور، فضلًا عن تسليط الضوء على جهود شرطة رأس الخيمة في التصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها والحد منها، وأبرز العمليات النوعية التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة، والنتائج المتحققة في مجالات الضبط والوقاية.

وتضمّن الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات والمؤشرات المحققة والمبادرات الوقائية والاستباقية والتوعوية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة الوقاية وحماية أفراد المجتمع من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية، ودور الرعاية اللاحقة وأبرز نتائجها في متابعة المتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع، والتي تسهم أيضاً في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من هذه الآفة، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.

كما شملت الزيارة جولة في "غرفة الرقابة و السيطرة" التابعة للإدارة العامة للعمليات الشرطية، تعرف خلالها إلى منظومة العمل بها وآليات المتابعة والاستجابة الأمنية، وما تتضمنه من تقنيات حديثة، وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتعزيز كفاءة إدارة العمليات الأمنية على مدار الساعة.

وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة المخدرات وتطويرها، انطلاقاً من رؤيتها الشاملة الهادفة إلى حماية المجتمع، وصون أمنه واستقراره، وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراده، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد نهجًا متكاملًا يسهم في التصدي لآفة المخدرات والحد من آثارها السلبية، والذي يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات المرتبطة بها.

وأشاد معاليه بما تشهده القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من تطور في قطاعات العمل الأمني المختلفة، مثمنًا جهودها في تبنّي أفضل الممارسات والابتكارات التي تعزز الأمن المجتمعي، وتسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو تقديم خدمات شرطية رائدة ومستدامة.

من جانبه أكد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة الأمن على مستوى الدولة وتوفير كافة السبل لتحقيق أعلى معايير الأمن والأمان، باستخدام أفضل التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحد من الجريمة ومواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة.

وأضاف أن مواجهة المخدرات هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف الأفراد والمؤسسات، للتصدي والقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات ككل، مما يتطلب التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات المحلية والدولية، والذي يُعنى به الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات برئاسة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان والذي تأتي زيارة معاليه لتؤكد نهج قيادتنا بأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.