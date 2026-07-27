أبوظبي تستضيف "باور سلاب 25" خلال أكتوبر

أبوظبي في 27 يوليو/ وام/ أعلنت "باور سلاب"، المنظمة الأولى عالمياً بالترويج لرياضة نزال الصفعات، عودتها إلى أبوظبي مع فعالية "باور سلاب 25 "المقدمة من "مونستر إنرجي"، 23 أكتوبرالمقبل في سبيس 42 أرينا، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن "باور سلاب"، حققت نجاحات لافتة في أبوظبي خلال العامين الماضيين، باستقطاب جماهير كبيرة، وكذلك أبرز نجوم العالم، بما ساهم في نفاد التذاكر في نسختي 2025 و2024، وتجاوز عدد المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي 1.5 مليار من خلال المحتوى الترويجي وتغطية الحدث، بالإضافة إلى 10 ملايين مشاهدة بالبث المباشر عبر "يوتيوب"، واستقطاب نخبة من المؤثرين العالميين الذين يتجاوز عدد متابعيهم مليار متابع.

وأعرب فرانك لاميتشيلا، الرئيس التنفيذي لباور سلاب، عن التطلع إلى إقامة فعاليات سنوية في أبوظبي من خلال أسبوع أبوظبي للتحدي، لاسيما أنه يمثل الحدث الأكبر لرياضات القتال، ويوفر منصة مثالية لاستعراض منافساتاهم المباشرة، وتسليط الضوء على نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم.