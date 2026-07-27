سعود بن صقر يستقبل قنصل عام الهند

رأس الخيمة في 27 يوليو/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود سعادة القنصل العام في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، عبّر سعادة ساتيش كومار سيفان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، وبما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله لدى الدولة.