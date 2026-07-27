شركة "يلّا" تحصل على موافقة مبدئية من المصرف المركزي لتقديم خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية

أبوظبي في 27 يوليو/ وام / أعلنت شركة "يلّا" للحلول المالية، عن حصولها على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية، وذلك وفقًا لنظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وذكرت الشركة في بيان صحفي اليوم أن الحصول على الموافقة المبدئية يمثل محطة إستراتيجية مهمة في مسيرة توسعها الإقليمي، ويؤكد التزامها بتقديم حلول دفع آمنة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتمويل الرقمي والابتكار المالي.

وأوضحت أنه بمجرد الحصول على الترخيص النهائي، ستتمكن "يلّا" من تعزيز قدراتها في مجال خدمات الدفع داخل دولة الإمارات.

وقال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يلّا" للحلول المالية، إن الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يمثل محطة بارزة في مسيرة الشركة، ويعكس التزامها الراسخ ببناء بنية تحتية موثوقة وآمنة ومبتكرة للمدفوعات في واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية تطوراً على مستوى العالم.

وأكد أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار المالي بفضل بيئتها التنظيمية المتقدمة ورؤيتها الطموحة للتحول الرقمي.

وأضاف: نتطلع إلى العمل عن كثب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاستكمال المتطلبات التنظيمية المتبقية والحصول على ترخيص الفئة الثانية لتقديم خدمات الدفع للتجزئة.

ونوه بأن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في رسم مستقبل المدفوعات الرقمية من خلال الأطر التنظيمية المتطورة والاستثمار المستمر في الابتكار.